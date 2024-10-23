Держборг перевищить 100% ВВП, США готові передати російські гроші: головне за середу

Згідно із прогнозом МВФ, за підсумками цього року державний борг та гарантований державою борг України — 95,6% ВВП. Проте вже, починаючи з наступного року, цей показник перевищуватиме 100% ВВП, а саме, 106,6% ВВП у 2025 році, 107,6% ВВП у 2026 році та 102,6% ВВП у 2027 році.

Приватбанк дозволив знімати готівку за кордоном без комісії

Приватбанк запустив послугу зняття готівки на касі за кордоном без додаткових комісій іноземних банків-еквайєрів.

США на 99% готові передати Україні $20 млрд російських грошей — міністр фінансів

Міністр фінансів США Джанет Єллен офіційно оголосила про плани Сполучених Штатів виділити Україні кредит на суму близько $20 мільярдів.

До держбюджету України надійшов транш від МВФ обсягом близько $1,1 млрд

Сьогодні до Держбюджету України надійшов транш обсягом близько $1,1 млрд (834,9 млн СПЗ) в результаті успішного п’ятого перегляду програми EFF.

Україна пообіцяла МВФ підвищити вимоги до статутних капіталів банків до 5 млн євро: у зоні ризику вже 10 структур

Національний банк до кінця січня 2025 року підготує зміну до чинного законодавства (законопроєкту) для посилення вимоги до мінімального розміру акціонерного (статутного) капіталу українських банків до 5 млн євро.