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23 жовтня 2024, 9:44

США на 99% готові передати Україні $20 млрд російських грошей — міністр фінансів

Міністр фінансів США Джанет Єллен офіційно оголосила про плани Сполучених Штатів виділити Україні кредит на суму близько $20 мільярдів. Ці кошти стануть частиною ширшого пакету підтримки, про який домовилися країни Великої сімки, передає DW.

Міністр фінансів США Джанет Єллен офіційно оголосила про плани Сполучених Штатів виділити Україні кредит на суму близько $20 мільярдів.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Таку заяву Єллен зробила на пресконференції у Вашингтоні 22 жовтня, під час відкриття щорічних зборів Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Світового банку.

За її словами, ці кошти будуть частиною загальної допомоги на $50 мільярдів, яка покриватиметься за рахунок відсоткових доходів від заморожених російських активів.

Читайте: США нададуть Україні до $20 мільярдів в рамках кредиту від G7 із заморожених активів рф — Financial Times

Єллен додала, що уряди G7 ще працюють над остаточними домовленостями щодо цього пакету. «Ми вже на 99% готові, залишилося лише узгодити кілька дрібних деталей», — пояснила вона.

Особливу увагу міністерка звернула на те, що джерелом фінансування цієї допомоги не стануть американські платники податків.

«Фактично, росія платить за підтримку України», — наголосила вона. Очікується, що остаточну угоду досягнуть до кінця тижня.

Нагадаємо

Раніше«Мінфін» писав, що США готові надати Україні до $20 мільярдів в рамках кредиту від Великої сімки, який буде погашатися за рахунок прибутку від заморожених активів росії. Але наразі остаточного рішення тоді ще не було.

Читайте: Британія надає Україні кредит у $2,93 мільярда за рахунок заморожених активів рф

22 жовтня Європарламент підтримав пропозицію щодо надання Україні позики Євросоюзу у розмірі 35 млрд євро. Йдеться про $50 млрд (понад 45 млрд євро) кредиту G7 з використанням прибутків від заморожених російських активів. При цьому відомо, що фінальна сума, яку ЄС надасть Україні як позику, може бути меншою — залежно від того, які внески зроблять інші країни G7.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
asdf2024
asdf2024
23 жовтня 2024, 11:13
#
Кредит очередной. Значит надо будет отдать. Какая разница из чьих это денег. Рашку приплели для потужности и переможности в новину.
+
0
Riojas
Riojas
23 жовтня 2024, 11:38
#
Отдавать будет рашка, с процентов по их активам. Другое дело, что это, по-моему, уже пятый кредит под те проценты, но ладно
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0
bonv
bonv
23 жовтня 2024, 12:01
#
Респект за підтримку!
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