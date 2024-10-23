США на 99% готові передати Україні $20 млрд російських грошей — міністр фінансів

Міністр фінансів США Джанет Єллен офіційно оголосила про плани Сполучених Штатів виділити Україні кредит на суму близько $20 мільярдів. Ці кошти стануть частиною ширшого пакету підтримки, про який домовилися країни Великої сімки, передає DW .

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Що відомо

Таку заяву Єллен зробила на пресконференції у Вашингтоні 22 жовтня, під час відкриття щорічних зборів Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Світового банку.

За її словами, ці кошти будуть частиною загальної допомоги на $50 мільярдів, яка покриватиметься за рахунок відсоткових доходів від заморожених російських активів.

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Єллен додала, що уряди G7 ще працюють над остаточними домовленостями щодо цього пакету. «Ми вже на 99% готові, залишилося лише узгодити кілька дрібних деталей», — пояснила вона.

Особливу увагу міністерка звернула на те, що джерелом фінансування цієї допомоги не стануть американські платники податків.

«Фактично, росія платить за підтримку України», — наголосила вона. Очікується, що остаточну угоду досягнуть до кінця тижня.

Нагадаємо

Раніше«Мінфін» писав, що США готові надати Україні до $20 мільярдів в рамках кредиту від Великої сімки, який буде погашатися за рахунок прибутку від заморожених активів росії. Але наразі остаточного рішення тоді ще не було.

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22 жовтня Європарламент підтримав пропозицію щодо надання Україні позики Євросоюзу у розмірі 35 млрд євро. Йдеться про $50 млрд (понад 45 млрд євро) кредиту G7 з використанням прибутків від заморожених російських активів. При цьому відомо, що фінальна сума, яку ЄС надасть Україні як позику, може бути меншою — залежно від того, які внески зроблять інші країни G7.