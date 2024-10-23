Приватбанк дозволив знімати готівку за кордоном без комісії

Приватбанк запустив послугу зняття готівки на касі за кордоном без додаткових комісій іноземних банків-еквайєрів. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Тепер клієнти держбанку можуть за потреби знімати готівку разом з оплатою карткою товарів за кордоном.

«Покупка з видачею готівки стала дуже популярним в Україні сервісом, який доступний у всіх провідних торгівельних мережах і їм охоче користуються жителі більшості українських міст. Відтепер звично отримувати готівку на касі українці можуть і за кордоном», — зазначив член правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Послуга доступна для власників карт Mastercard. Здійснюючи покупку в закордонному магазині, потрібно лише запитати у касира, чи доступна послуга у даній торговій точці.

На сьогодні клієнти банку найчастіше знімають готівку на касі у Німеччині в мережах Netto Marken-Discount, Dm-drogerie markt, Aldi, Norma, GLOBUS Markthalle та у Польщі — в Delikatesy Centrum, Biedronka, Orlen, Lewiatan, Zabka. Сервіс також працює в інших країнах ЄС, Великій Британії та Австралії.