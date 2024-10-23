Україна пообіцяла МВФ підвищити вимоги до статутних капіталів банків до 5 млн євро: у зоні ризику вже 10 структур

Національний банк до кінця січня 2025 року підготує зміну до чинного законодавства (законопроєкту) для посилення вимоги до мінімального розміру акціонерного (статутного) капіталу українських банків до 5 млн євро . Про це йдеться у Меморандумі, підписаному Україною з Міжнародним валютним фондом, головою НБУ Андрієм Пишним, зокрема. Повну версію документа українською мовою опублікувало вчора Міністерство фінансів.

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Деталі

У ньому також уточнюється, що після ухвалення законодавчих змін банкам відведуть 6 місяців для виконання нових вимог.

5 млн євро — вимога Директиви Євросоюзу, яку наша влада зобов'язалася виконати, незважаючи на дію в Україні воєнного стану.

«НБУ продовжить відстежувати економічну ситуацію, пом'якшувати заходи контролю та повертатися до довоєнного регулювання тоді, коли це буде безпечно, а також за дотримання банками нових вимог до капіталу, приведених у відповідність до стандартів ЄС, на основі результатів оцінки стійкості, а також з урахуванням ролі банківської системи у кредитуванні економіки та участі на внутрішньому борговому ринку», — наголошується в Меморандумі МВФ.

На цей час в Україні діє мінімальна вимога до статутних капіталів банків на рівні 200 млн грн (номінована у гривні). Вона, на прохання невеликих банків (вели з НБУ напружені переговори через профільні асоціації), була закріплено ще сім років тому.

Тоді Нацбанк постановою № 2 від 11 січня скасував свою постанову № 58 від 4 лютого 2016-го («Про збільшення капіталів банків України»), якою від банків потрібно збільшення капіталів.

Графік був такий:

• 300 млн грн — до 11 січня 2017 року;

• 400 млн грн — до 11 січня 2018 року;

• 450 млн грн — до 11 січня 2019 року;

• 500 млн грн — до 11 липня 2024 року.

Багато банків на той момент важко виконували 200 млн грн і підвищення навіть до рівня 300 млн грн могло спровокувати закриття низки структур.

На сьогодні, 23 жовтня, офіційний курс гривні/євро становить 44,7 грн/€. Зараз 5 млн євро — це 223,5 млн грн. За даними НБУ, на 1 вересня 2024 року статутні капітали нижче цього значення мають 10 українських банків, у тому числі й «дочка» американського Сітібанку.

Однак у держбюджеті на 2025 рік закладено середньорічний курс долара на рівні 45 грн/$, що для євро може означати 50 грн/€ та вище. Не виключається, що у гривні нова законодавча вимога щодо статутного капіталу може досягати 300 млн грн і потенційних порушників може бути набагато більше.

Якщо акціонери банків не знайдуть коштів для додаткових вливань у свої структури, їм доведеться закрити їх.