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23 жовтня 2024, 14:24

Україна пообіцяла МВФ підвищити вимоги до статутних капіталів банків до 5 млн євро: у зоні ризику вже 10 структур

Національний банк до кінця січня 2025 року підготує зміну до чинного законодавства (законопроєкту) для посилення вимоги до мінімального розміру акціонерного (статутного) капіталу українських банків до 5 млн євро. Про це йдеться у Меморандумі, підписаному Україною з Міжнародним валютним фондом, головою НБУ Андрієм Пишним, зокрема. Повну версію документа українською мовою опублікувало вчора Міністерство фінансів.

Національний банк до кінця січня 2025 року підготує зміну до чинного законодавства (законопроєкту) для посилення вимоги до мінімального розміру акціонерного (статутного) капіталу українських банків до 5 млн євро.
Фото: depositphotos

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Деталі

У ньому також уточнюється, що після ухвалення законодавчих змін банкам відведуть 6 місяців для виконання нових вимог.

5 млн євро — вимога Директиви Євросоюзу, яку наша влада зобов'язалася виконати, незважаючи на дію в Україні воєнного стану.

«НБУ продовжить відстежувати економічну ситуацію, пом'якшувати заходи контролю та повертатися до довоєнного регулювання тоді, коли це буде безпечно, а також за дотримання банками нових вимог до капіталу, приведених у відповідність до стандартів ЄС, на основі результатів оцінки стійкості, а також з урахуванням ролі банківської системи у кредитуванні економіки та участі на внутрішньому борговому ринку», — наголошується в Меморандумі МВФ.

На цей час в Україні діє мінімальна вимога до статутних капіталів банків на рівні 200 млн грн (номінована у гривні). Вона, на прохання невеликих банків (вели з НБУ напружені переговори через профільні асоціації), була закріплено ще сім років тому.

Тоді Нацбанк постановою № 2 від 11 січня скасував свою постанову № 58 від 4 лютого 2016-го («Про збільшення капіталів банків України»), якою від банків потрібно збільшення капіталів.

Графік був такий:

• 300 млн грн — до 11 січня 2017 року;

• 400 млн грн — до 11 січня 2018 року;

• 450 млн грн — до 11 січня 2019 року;

• 500 млн грн — до 11 липня 2024 року.

Багато банків на той момент важко виконували 200 млн грн і підвищення навіть до рівня 300 млн грн могло спровокувати закриття низки структур.

На сьогодні, 23 жовтня, офіційний курс гривні/євро становить 44,7 грн/€. Зараз 5 млн євро — це 223,5 млн грн. За даними НБУ, на 1 вересня 2024 року статутні капітали нижче цього значення мають 10 українських банків, у тому числі й «дочка» американського Сітібанку.

Однак у держбюджеті на 2025 рік закладено середньорічний курс долара на рівні 45 грн/$, що для євро може означати 50 грн/€ та вище. Не виключається, що у гривні нова законодавча вимога щодо статутного капіталу може досягати 300 млн грн і потенційних порушників може бути набагато більше.

Якщо акціонери банків не знайдуть коштів для додаткових вливань у свої структури, їм доведеться закрити їх.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
youknow
youknow
23 жовтня 2024, 14:49
#
Необхідно, доречно
+
0
nitrolog
nitrolog
23 жовтня 2024, 14:55
#
Не розумію хіба це гроші для них з їхніми доходами?

в чому проблема трошки грошенят досипати може хтось пояснить бо я не доганяю
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