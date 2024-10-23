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23 жовтня 2024, 15:39

Держборг України наступного року перевищить 100% ВВП — МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує, що державний борг України у 2025 році перевищить 100% ВВП. Про це передає Укрінформ з посиланням на МВФ.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує, що державний борг України у 2025 році перевищить 100% ВВП.

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Зростання держборгу

Згідно із прогнозом МВФ, за підсумками цього року державний борг та гарантований державою борг України — 95,6% ВВП.

Проте вже, починаючи з наступного року, цей показник перевищуватиме 100% ВВП, а саме, 106,6% ВВП у 2025 році, 107,6% ВВП у 2026 році та 102,6% ВВП у 2027 році.

«Хоча економіка (України) продемонструвала стійкість, зростають виклики від очікуваного зимового дефіциту електроенергії, спричиненого великомасштабним пошкодженням потужностей генерації електроенергії, ситуацію на ринку праці та тривалу війну», — заявили у МВФ.

Читайте: МВФ підтвердив глобальне зростання ВВП, а також суттєве зниження інфляції

Зазначається, що ризики є надзвичайно високими через війну, вразливість енергетичного сектору та очікування фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів.

Нагадаємо

Міжнародний валютний фонд звертає увагу на істотне зростання глобального держборгу впродовж останніх років та прогнозує, що ця тенденція збережеться, й він сягне показника 100% ВВП до кінця нинішнього десятиліття.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
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Я_ __
Я_ __
23 жовтня 2024, 15:41
#
Що це значить? Правильно! Треба терміново ще раз підвищити зарплати казнокрадам, ой, депутатам, а населенню ще підвищити податки. АВЕ ПОТУЖНОМУ КИМ ЧЕН ЗЕ!
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
23 жовтня 2024, 15:57
#
Прокурорам нужно повысить снова. Они инвалиды там все, у них на лекарства знаете сколько уходит?!
+
0
Я_ __
Я_ __
23 жовтня 2024, 15:43
#
«Проте вже, починаючи з наступного року, цей показник перевищуватиме 100% ВВП, а саме, 106,6% ВВП у 2025 році, 107,6% ВВП у 2026 році та 102,6% ВВП у 2027 році.»

В 2027 році напевно помилку якусь допустили, там напевно має бути 109% вже, бо не зрозуміло в честь чого раптом почався низхідний тренд :)
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