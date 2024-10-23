Держборг України наступного року перевищить 100% ВВП — МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує, що державний борг України у 2025 році перевищить 100% ВВП. Про це передає Укрінформ з посиланням на МВФ.

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Зростання держборгу

Згідно із прогнозом МВФ, за підсумками цього року державний борг та гарантований державою борг України — 95,6% ВВП.

Проте вже, починаючи з наступного року, цей показник перевищуватиме 100% ВВП, а саме, 106,6% ВВП у 2025 році, 107,6% ВВП у 2026 році та 102,6% ВВП у 2027 році.

«Хоча економіка (України) продемонструвала стійкість, зростають виклики від очікуваного зимового дефіциту електроенергії, спричиненого великомасштабним пошкодженням потужностей генерації електроенергії, ситуацію на ринку праці та тривалу війну», — заявили у МВФ.

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Зазначається, що ризики є надзвичайно високими через війну, вразливість енергетичного сектору та очікування фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів.

Нагадаємо

Міжнародний валютний фонд звертає увагу на істотне зростання глобального держборгу впродовж останніх років та прогнозує, що ця тенденція збережеться, й він сягне показника 100% ВВП до кінця нинішнього десятиліття.