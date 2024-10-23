До держбюджету України надійшов транш від МВФ обсягом близько $1,1 млрд

Сьогодні до Держбюджету України надійшов транш обсягом близько $1,1 млрд (834,9 млн СПЗ) в результаті успішного п’ятого перегляду програми EFF. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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Деталі

Під час зустрічі міністра фінансів Сергія Марченка з Директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою у Вашингтоні сторони обговорили подальшу співпрацю та фінансові потреби України у наступному році.

«Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад $11,3 млрд виключно від МВФ. Ефективна співпраця з Фондом є одним із важелів підтримки фінансової стабільності країни в умовах війни. МВФ продовжує ефективно реагувати на потреби України. Важливим для нашої держави стало рішення про оптимізацію графіку траншів на 2025 рік, що дозволить залучити до державного бюджету більше коштів в рамках EFF у наступному році», — наголосив Марченко.

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Відтепер на 2025 рік програмою МВФ EFF передбачено до $2,7 млрд за результатами чотирьох переглядів. Початково ця сума складала близько $1,8 млрд, відповідно до двох переглядів Програми.

Зі свого боку Крісталіна Георгієва запевнила, що Фонд й надалі всебічно підтримуватиме Україну.

Куди спрямують кошти

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, ці кошти уряд спрямує на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру.

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У Міністерстві фінансів України зазначили, що вперше за всю історію співпраці Україна успішно пройшла пʼять переглядів фінансової програми МВФ.

Нагадаємо

Станом на жовтень 2024 року МВФ є третім найбільшим партнером України за обсягом спрямованої фінансової допомоги (після ЄС та США).

За 19 місяців функціонування програми Механізму розширеного фінансування Україна успішно завершила вже п’ять переглядів — вперше за історію співпраці з МВФ. Це дозволило залучити близько $8,7 млрд з передбачених програмою $15,6 млрд.