МВФ оновив прогноз щодо закінчення війни в Україні

Міжнародний валютний фонд оновив прогноз щодо тривалості війни росії проти України. За базовим прогнозом, війна закінчиться в останньому кварталі 2025 року. Про це йдеться в оновленому меморандумі МВФ.

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При чому за негативним сценарієм, закінчення війни очікується в середині 2026 року.

Зазначимо, що у червні 2024 року МВФ прогнозував у базовому сценарії закінчення війни наприкінці 2024 року, а в негативному — наприкінці 2025 року.

Погіршення макропрогнозу для України

«Мінфін» писав, що у рамках перегляду програми EFF, МВФ також переглянув і макропрогноз для України:

Прогноз реального ВВП на 2024 рік зафіксовано на рівні 3% (у попередньому перегляді 2,5−3,5%), на 2025 рік погіршено до 2,5−3,5% (з 5,5%).

Прогноз інфляції на кінець 2024 року погіршено з 8% до 9%, на 2025 рік з 7% до 7,5%.

Прогноз дефіциту бюджету (без грантів) на 2024 рік збільшено до 24,5% ВВП (з 20,9%), на 2025 рік — до 20% ВВП (з 10,4%).

Прогноз державного боргу до ВВП погіршено у 2024 році до 95,6% ВВП (з 93,7%), на 2025 рік — до 106,6% ВВП (з 97,7%).

Прогноз дефіциту поточного рахунку погіршено у 2024 році до 8,1% ВВП (з 5,8%), на 2025 рік — до 14,3% ВВП (з 6,9%).

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Нагадаємо

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила пʼятий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (EFF). Найближчим часом Україна отримає близько $1,1 млрд від МВФ.

МВФ також оновив меморандум з Україною, від виконання умов якого буде залежати подальша фінансова підтримка України. В ньому є нові структурні маяки.