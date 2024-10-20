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20 жовтня 2024, 15:09

МВФ оновив прогноз щодо закінчення війни в Україні

Міжнародний валютний фонд оновив прогноз щодо тривалості війни росії проти України. За базовим прогнозом, війна закінчиться в останньому кварталі 2025 року. Про це йдеться в оновленому меморандумі МВФ.

Міжнародний валютний фонд оновив прогноз щодо тривалості війни росії проти України.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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При чому за негативним сценарієм, закінчення війни очікується в середині 2026 року.

Зазначимо, що у червні 2024 року МВФ прогнозував у базовому сценарії закінчення війни наприкінці 2024 року, а в негативному — наприкінці 2025 року.

Погіршення макропрогнозу для України

«Мінфін» писав, що у рамках перегляду програми EFF, МВФ також переглянув і макропрогноз для України:

  • Прогноз реального ВВП на 2024 рік зафіксовано на рівні 3% (у попередньому перегляді 2,5−3,5%), на 2025 рік погіршено до 2,5−3,5% (з 5,5%).
  • Прогноз інфляції на кінець 2024 року погіршено з 8% до 9%, на 2025 рік з 7% до 7,5%.
  • Прогноз дефіциту бюджету (без грантів) на 2024 рік збільшено до 24,5% ВВП (з 20,9%), на 2025 рік — до 20% ВВП (з 10,4%).
  • Прогноз державного боргу до ВВП погіршено у 2024 році до 95,6% ВВП (з 93,7%), на 2025 рік — до 106,6% ВВП (з 97,7%).
  • Прогноз дефіциту поточного рахунку погіршено у 2024 році до 8,1% ВВП (з 5,8%), на 2025 рік — до 14,3% ВВП (з 6,9%).

Читайте також: Світовий банк суттєво погіршив прогноз для економіки України на наступний рік

Нагадаємо

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила пʼятий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (EFF). Найближчим часом Україна отримає близько $1,1 млрд від МВФ.

МВФ також оновив меморандум з Україною, від виконання умов якого буде залежати подальша фінансова підтримка України. В ньому є нові структурні маяки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kikudzuki
Kikudzuki
20 жовтня 2024, 15:43
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Ерунда. Каждый год говорят, что война закончится в следующем… Года три — будет прожолжаться железно… разве что путька помрет, тогда еще есть надежда. Если путя окажется долгожителем — 5 лет точно будем воевать, а то и 10-ть… Вся надежда только на смерть путина, остальное — иллюзия и самообман.
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