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19 жовтня 2024, 9:26

МВФ схвалив перегляд програми з Україною: невдовзі надійде новий транш на $1,1 мільярда

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила пʼятий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (EFF). Найближчим часом Україна отримає близько $1,1 млрд від МВФ. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила пʼятий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (EFF).

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Зазначається, що з новим траншем загальний обсяг виплат за програмою EFF для України сягне $8,7 млрд.

Куди спрямують кошти

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, ці кошти уряд спрямує на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру.

Він додав, що Виконавча рада МВФ також переглянула графік затвердження наступних траншів для України на 2025 рік, що дозволить залучити до державного бюджету більше ресурсів.

У Міністерстві фінансів України зазначили, що вперше за всю історію співпраці Україна успішно пройшла пʼять переглядів фінансової програми МВФ.

Структурні маяки

Україна виконала всі структурні маяки, які було передбачено до пʼятого перегляду, та ще два достроково. Загалом виконано пʼять зобовʼязань, а саме:

  • Розробка методології оцінки ефективності податкових пільг, включаючи їхню вартість для бюджету.
  • Прийнято новий закон про Бюро економічної безпеки.
  • Визначено основні публічні компанії, які серйозно постраждали від війни, та підготовлено аналіз потенційних фіскальних та квазі-фіскальних витрат.
  • Ухвалено зміни до Митного кодексу відповідно до найкращих міжнародних практик. (достроково)
  • На основі результатів дорожньої карти з розробки процедур управління публічними інвестиціями прийнято урядову постанову з планом дій та графіком виконання, яка забезпечить чіткий зв’язок між середньостроковим бюджетним плануванням і капітальними видатками. (достроково)

Загалом Україна вже виконала 28 структурних маяків у межах програми EFF, із яких 19 у фіскальному напрямі.

Нагадаємо

До державного бюджету України вже надійшло 5 траншів у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько $7,6 млрд, із яких близько $3,1 млрд у 2024 році. Загалом у 2024 році програма передбачає $5,4 млрд бюджетної допомоги Україні.

Чотирирічна програма EFF у розмірі близько $15,6 млрд була затверджена 31 березня 2023 року. Тоді зазначали, що вона є частиною пакета міжнародної підтримки України в розмірі $115 млрд, однак потім цю суму було збільшено до $122 млрд за базовим сценарієм.

Перший транш $2,7 млрд було виділено на початку квітня, другий, третій і четвертий у розмірі SDR664 млн (приблизно $880−890 млн за тодішнім курсом) — на початку липня і в середині грудня 2023 року, а також наприкінці березня 2024 року. П'ятий транш SDR1,66 млрд ($2,2 млрд) Україна отримала на початку липня за підсумками четвертого перегляду програми.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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