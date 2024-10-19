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19 жовтня 2024, 10:30

МВФ оновив меморандум з Україною, в якому є нові структурні маяки

Міжнародний валютний фонд оновив меморандум з Україною, від виконання умов якого буде залежати подальша фінансова підтримка України. Заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк розкрив подробиці оновленого меморандуму.

Міжнародний валютний фонд оновив меморандум з Україною, від виконання умов якого буде залежати подальша фінансова підтримка України.
Фото: imf.org

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Відтерміновані маяки

У документі є два відтермінованих маяки:

  • аудит НАБУ (перенесли з кінця вересня на кінець січня 2025 року);
  • зміни до КПК щодо спливу строків досудового розслідування (переносять з кінця жовтня 2024 року на кінець грудня 2024 року).

Нові маяки

У меморандумі є нові маяки. Частина з них має дедлайн до кінця грудня 2024 року:

  • реформа Рахункової палати;
  • завершення формування наглядової ради Укренерго з більшістю незалежних членів;
  • зміни до закону про правотворчу діяльність для посилення незалежності НКРЕКП та скасування державної реєстрації нормативно-правових актів Комісії.

Нові маяки на 2025 рік:

  • зміни до Бюджетного кодексу, які нададуть Мінфіну повноваження перевіряти, що всі державні інвестиційні проекти пройшли необхідну оцінку та відбір (до кінця січня);
  • Кабмін має затвердити методологію оцінки державних інвестиційних проектів (до кінця лютого);
  • обрання нового Директора БЕБ (до кінця лютого);
  • реєстрація у Верховній раді закону про податкову звітність для операторів цифрових платформ (до кінця квітня);
  • призначення до кінця червня голови Держмитслужби та як швидше голів регіональних митниць;
  • подати бюджетну декларацію відповідно до домовлених з МВФ параметрів (до кінця червня).

Нагадаємо

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила пʼятий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (EFF). Найближчим часом Україна отримає близько $1,1 млрд від МВФ.

Україна виконала всі структурні маяки, які було передбачено до пʼятого перегляду, та ще два достроково. Загалом виконано пʼять зобовʼязань, а саме:

  • Розробка методології оцінки ефективності податкових пільг, включаючи їхню вартість для бюджету.
  • Прийнято новий закон про Бюро економічної безпеки.
  • Визначено основні публічні компанії, які серйозно постраждали від війни, та підготовлено аналіз потенційних фіскальних та квазі-фіскальних витрат.
  • Ухвалено зміни до Митного кодексу відповідно до найкращих міжнародних практик (достроково).
  • На основі результатів дорожньої карти з розробки процедур управління публічними інвестиціями прийнято урядову постанову з планом дій та графіком виконання, яка забезпечить чіткий зв’язок між середньостроковим бюджетним плануванням і капітальними видатками (достроково).

Загалом Україна вже виконала 28 структурних маяків у межах програми EFF, із яких 19 у фіскальному напрямі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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stas12345
stas12345
19 жовтня 2024, 12:40
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У них главные маяки это как больше украсть денег и мобилизовать рабов
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