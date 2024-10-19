МВФ оновив меморандум з Україною, в якому є нові структурні маяки

Міжнародний валютний фонд оновив меморандум з Україною, від виконання умов якого буде залежати подальша фінансова підтримка України. Заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк розкрив подробиці оновленого меморандуму.

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Відтерміновані маяки

У документі є два відтермінованих маяки:

аудит НАБУ (перенесли з кінця вересня на кінець січня 2025 року);

зміни до КПК щодо спливу строків досудового розслідування (переносять з кінця жовтня 2024 року на кінець грудня 2024 року).

Нові маяки

У меморандумі є нові маяки. Частина з них має дедлайн до кінця грудня 2024 року:

реформа Рахункової палати;

завершення формування наглядової ради Укренерго з більшістю незалежних членів;

зміни до закону про правотворчу діяльність для посилення незалежності НКРЕКП та скасування державної реєстрації нормативно-правових актів Комісії.

Нові маяки на 2025 рік:

зміни до Бюджетного кодексу, які нададуть Мінфіну повноваження перевіряти, що всі державні інвестиційні проекти пройшли необхідну оцінку та відбір (до кінця січня);

Кабмін має затвердити методологію оцінки державних інвестиційних проектів (до кінця лютого);

обрання нового Директора БЕБ (до кінця лютого);

реєстрація у Верховній раді закону про податкову звітність для операторів цифрових платформ (до кінця квітня);

призначення до кінця червня голови Держмитслужби та як швидше голів регіональних митниць;

подати бюджетну декларацію відповідно до домовлених з МВФ параметрів (до кінця червня).

Нагадаємо

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила пʼятий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (EFF). Найближчим часом Україна отримає близько $1,1 млрд від МВФ.

Україна виконала всі структурні маяки, які було передбачено до пʼятого перегляду, та ще два достроково. Загалом виконано пʼять зобовʼязань, а саме:

Розробка методології оцінки ефективності податкових пільг, включаючи їхню вартість для бюджету.

Прийнято новий закон про Бюро економічної безпеки.

Визначено основні публічні компанії, які серйозно постраждали від війни, та підготовлено аналіз потенційних фіскальних та квазі-фіскальних витрат.

Ухвалено зміни до Митного кодексу відповідно до найкращих міжнародних практик (достроково).

На основі результатів дорожньої карти з розробки процедур управління публічними інвестиціями прийнято урядову постанову з планом дій та графіком виконання, яка забезпечить чіткий зв’язок між середньостроковим бюджетним плануванням і капітальними видатками (достроково).

Загалом Україна вже виконала 28 структурних маяків у межах програми EFF, із яких 19 у фіскальному напрямі.