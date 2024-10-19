Міжнародний валютний фонд оновив меморандум з Україною, від виконання умов якого буде залежати подальша фінансова підтримка України. Заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк розкрив подробиці оновленого меморандуму.
19 жовтня 2024, 10:30
МВФ оновив меморандум з Україною, в якому є нові структурні маяки
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Відтерміновані маяки
У документі є два відтермінованих маяки:
- аудит НАБУ (перенесли з кінця вересня на кінець січня 2025 року);
- зміни до КПК щодо спливу строків досудового розслідування (переносять з кінця жовтня 2024 року на кінець грудня 2024 року).
Нові маяки
У меморандумі є нові маяки. Частина з них має дедлайн до кінця грудня 2024 року:
- реформа Рахункової палати;
- завершення формування наглядової ради Укренерго з більшістю незалежних членів;
- зміни до закону про правотворчу діяльність для посилення незалежності НКРЕКП та скасування державної реєстрації нормативно-правових актів Комісії.
Нові маяки на 2025 рік:
- зміни до Бюджетного кодексу, які нададуть Мінфіну повноваження перевіряти, що всі державні інвестиційні проекти пройшли необхідну оцінку та відбір (до кінця січня);
- Кабмін має затвердити методологію оцінки державних інвестиційних проектів (до кінця лютого);
- обрання нового Директора БЕБ (до кінця лютого);
- реєстрація у Верховній раді закону про податкову звітність для операторів цифрових платформ (до кінця квітня);
- призначення до кінця червня голови Держмитслужби та як швидше голів регіональних митниць;
- подати бюджетну декларацію відповідно до домовлених з МВФ параметрів (до кінця червня).
Нагадаємо
Виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила пʼятий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (EFF). Найближчим часом Україна отримає близько $1,1 млрд від МВФ.
Україна виконала всі структурні маяки, які було передбачено до пʼятого перегляду, та ще два достроково. Загалом виконано пʼять зобовʼязань, а саме:
- Розробка методології оцінки ефективності податкових пільг, включаючи їхню вартість для бюджету.
- Прийнято новий закон про Бюро економічної безпеки.
- Визначено основні публічні компанії, які серйозно постраждали від війни, та підготовлено аналіз потенційних фіскальних та квазі-фіскальних витрат.
- Ухвалено зміни до Митного кодексу відповідно до найкращих міжнародних практик (достроково).
- На основі результатів дорожньої карти з розробки процедур управління публічними інвестиціями прийнято урядову постанову з планом дій та графіком виконання, яка забезпечить чіткий зв’язок між середньостроковим бюджетним плануванням і капітальними видатками (достроково).
Загалом Україна вже виконала 28 структурних маяків у межах програми EFF, із яких 19 у фіскальному напрямі.
Джерело: Мінфін
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