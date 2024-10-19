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19 жовтня 2024, 12:14

МВФ погіршив прогноз щодо ВВП та інфляції в Україні

У рамках перегляду програми EFF, Міжнародний валютний фонд також переглянув і макропрогноз для України. Про це повідомляє голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

У рамках перегляду програми EFF, Міжнародний валютний фонд також переглянув і макропрогноз для України.
Фото: slovoidilo.ua

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

МВФ відмітив, що українська економіка виявилась більш стійкою, ніж очікувалось у першій половині року. Тим не менш, порівняно із 4-м переглядом програми EFF (у червні), прогноз на 2024 і 2025 рр. було погіршено, що обумовлюється постійними обстрілами рф енергетичної інфраструктури та збільшенням невизначеності через продовження війни.

ВВП

Прогноз реального ВВП на 2024 рік зафіксовано на рівні 3% (у попередньому перегляді 2,5−3,5%), на 2025 рік погіршено до 2,5−3,5% (з 5,5%).

Зазначимо, що урядовий проект бюджету-2025 побудовано на очікуваннях зростання економіки на 3,5% у 2024 і 2,7% у 2025 році.

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Інфляція

Прогноз інфляції на кінець 2024 року погіршено з 8% до 9%, на 2025 рік з 7% до 7,5%.

Урядовий проект бюджету закладає прогноз інфляції на рівні 7,9% і 9,5% відповідно.

Дефіцит бюджету

Прогноз дефіциту бюджету (без грантів) на 2024 рік збільшено до 24,5% ВВП (з 20,9%), на 2025 рік — до 20% ВВП (з 10,4%).

Урядовий проект бюджету — 2025 передбачає дефіцит на наступний рік на рівні 19,4% ВВП.

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Держборг

Прогноз державного боргу до ВВП погіршено у 2024 році до 95,6% ВВП (з 93,7%), на 2025 рік — до 106,6% ВВП (з 97,7%).

Дефіцит поточного рахунку

Прогноз дефіциту поточного рахунку погіршено у 2024 році до 8,1% ВВП (з 5,8%), на 2025 рік — до 14,3% ВВП (з 6,9%).

Основна причина перегляду макропрогнозу

Основною причиною перегляду макропрогнозу є врахування високої ймовірності продовження активних бойових дій наступного року, в тому числі і з метою недопущення прорахунків у фінансуванні бюджету цього року.

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Майже двократне уповільнення прогнозу зростання реального ВВП і скорочення прогнозу номінального ВВП на 2025 рік трансформується відповідно у погіршення відносних показників, які вимірюються як його частка.

Гетманцев зазначив, що тим не менш, попри збільшення невизначеності і уповільнення економічного зростання, базовий прогноз МВФ виходить із збереження стійкого підґрунтя для макрофінансової стабільності.

Так, незважаючи на збільшення дефіциту бюджету, його монетизація за рахунок емісії НБУ не прогнозується. Попри розширення дефіциту поточного рахунку, рівень міжнародних резервів має трохи збільшитись і залишатись на достатньому рівні (більше 5 місяців імпорту — при мінімумі 3) для підтримки курсу.

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«Це вказує на те, що Фонд розраховує на вчасне і повне зовнішнє фінансування України наступного року», — підкреслив голова податкового комітету Верховної Ради.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Prya
Prya
19 жовтня 2024, 13:20
#
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Kharakternyk
Kharakternyk
19 жовтня 2024, 13:45
#
Крім пункту про літій та інші корисні копалини мабуть нічого більше не зайшло:)
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0
vt313
vt313
19 жовтня 2024, 14:00
#
Під час війни можно все що завгодно придумати, але мінекономіки за 9 місяців декларує ріст 4.5%.
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