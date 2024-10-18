Світовий банк суттєво погіршив прогноз для економіки України на наступний рік

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 жовтня 2024, 11:32

Світовий банк суттєво погіршив прогноз для економіки України на наступний рік

Світовий банк зберіг свій прогноз щодо зростання економіки України за підсумками 2024 року на рівні 3,2%, що відповідає очікуванням, оголошеним на початку року, однак суттєво погіршив прогноз на 2025 рік. Про це йдеться в Економічному огляді Світового банку для Європи та Центральної Азії.

Світовий банк зберіг свій прогноз щодо зростання економіки України за підсумками 2024 року на рівні 3,2%, що відповідає очікуванням, оголошеним на початку року, однак суттєво погіршив прогноз на 2025 рік.
Фото: AI

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«В Україні значні збитки від російського вторгнення та масштабні перебої з постачанням електроенергії, ймовірно, уповільнять зростання з 5,3% минулого року до 3,2% цього року», — йдеться у повідомленні.

На наступний рік Світовий банк прогнозує сповільнення зростання до 2%, хоча раніше прогнозувалося збільшення ВВП України у 2025 році на рівні 6,5%.

«Прогноз зростання економіки України на 2025 рік знижено на 4,5 відсоткового пункта — до 2%, що відображає припущення щодо продовження військових дій», — зазначив Світовий банк.

Проте, у 2026 році економіка України може зрости на 7%, хоча раніше Світовий банк прогнозував зростання на 5,1%.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Світовий банк вперше після пандемії оцінив світовий прогрес на шляху викорінення бідності та прискореного забезпечення загального добробуту на планеті. Зазначається, що для вирішення проблем із глобальною бідністю потрібно понад 100 років.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+45
Я_ __
Я_ __
18 жовтня 2024, 11:40
#
Не годиться)) пан андрюша пишний прогнозував «зростання» економіки на 3,7%, а ви тут все псуєте йому і йому подібним))
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
18 жовтня 2024, 11:42
#
Як неочікувано:)
+
+15
Strain
Strain
18 жовтня 2024, 12:07
#
Вообще не ясно на фоне чего должна расти экономика. На фоне повышения поборов?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 24 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами