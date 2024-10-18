Світовий банк суттєво погіршив прогноз для економіки України на наступний рік

Світовий банк зберіг свій прогноз щодо зростання економіки України за підсумками 2024 року на рівні 3,2%, що відповідає очікуванням, оголошеним на початку року, однак суттєво погіршив прогноз на 2025 рік. Про це йдеться в Економічному огляді Світового банку для Європи та Центральної Азії.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«В Україні значні збитки від російського вторгнення та масштабні перебої з постачанням електроенергії, ймовірно, уповільнять зростання з 5,3% минулого року до 3,2% цього року», — йдеться у повідомленні.

На наступний рік Світовий банк прогнозує сповільнення зростання до 2%, хоча раніше прогнозувалося збільшення ВВП України у 2025 році на рівні 6,5%.

«Прогноз зростання економіки України на 2025 рік знижено на 4,5 відсоткового пункта — до 2%, що відображає припущення щодо продовження військових дій», — зазначив Світовий банк.

Проте, у 2026 році економіка України може зрости на 7%, хоча раніше Світовий банк прогнозував зростання на 5,1%.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Світовий банк вперше після пандемії оцінив світовий прогрес на шляху викорінення бідності та прискореного забезпечення загального добробуту на планеті. Зазначається, що для вирішення проблем із глобальною бідністю потрібно понад 100 років.