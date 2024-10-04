З початку року уряд залучив понад 390 мільярдів від продажу ОВДП
Уряд залучив 390 млрд від ОВДП, перші аукціони Земельного банку, обмеження на p2p-перекази: головне за тиждень
Упродовж дев’яти місяців 2024 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах більше ніж 391 млрд грн в еквіваленті: 280 516,6 млн грн, $1 967,1 млн та 754,9 млн євро. Про це свідчать дані депозитарію НБУ.
Профіцит поточного рахунку платіжного балансу у серпні становив $3,2 млрд
Профіцит поточного рахунку платіжного балансу у серпні становив 3,2 млрд доларів (у серпні 2023 року дефіцит становив 2,4 млрд доларів).
Перші аукціони «Земельного банку» принесли держбюджету понад 35 мільйонів
В Україні стартували онлайн-аукціони «Земельного банку», де перші 16 торгів з суборенди державних сільськогосподарських земель принесли понад 35 мільйонів гривень, які надійдуть до державного бюджету.
Комітет Ради підтримав законопроєкт про підвищення податків до другого читання
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до другого читання законопроєкт № 11416-д про збільшення податків.
Обмеження на p2p-перекази набуло чинності: у Приваті пояснили хто не підпадає під ліміт
З 1 жовтня Приватбанк не включатиме ліміт на карткові перекази для волонтерів, зареєстрованих у банку, та клієнтів з підтвердженими джерелами доходів. Про це повідомляє пресслужба фінустанови.
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