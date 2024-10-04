Уряд залучив 390 млрд від ОВДП, перші аукціони Земельного банку, обмеження на p2p-перекази: головне за тиждень

Упродовж дев’яти місяців 2024 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах більше ніж 391 млрд грн в еквіваленті: 280 516,6 млн грн, $1 967,1 млн та 754,9 млн євро. Про це свідчать дані депозитарію НБУ.

Профіцит поточного рахунку платіжного балансу у серпні становив $3,2 млрд

Профіцит поточного рахунку платіжного балансу у серпні становив 3,2 млрд доларів (у серпні 2023 року дефіцит становив 2,4 млрд доларів).

Перші аукціони «Земельного банку» принесли держбюджету понад 35 мільйонів

В Україні стартували онлайн-аукціони «Земельного банку», де перші 16 торгів з суборенди державних сільськогосподарських земель принесли понад 35 мільйонів гривень, які надійдуть до державного бюджету.

Комітет Ради підтримав законопроєкт про підвищення податків до другого читання

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до другого читання законопроєкт № 11416-д про збільшення податків.

Обмеження на p2p-перекази набуло чинності: у Приваті пояснили хто не підпадає під ліміт