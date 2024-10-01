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1 жовтня 2024, 11:21

Обмеження на p2p-перекази набуло чинності: у Приваті пояснили хто не підпадає під ліміт

З 1 жовтня Приватбанк не включатиме ліміт на карткові перекази для волонтерів, зареєстрованих у банку, та клієнтів з підтвердженими джерелами доходів. Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

З 1 жовтня Приватбанк не включатиме ліміт на карткові перекази для волонтерів, зареєстрованих у банку, та клієнтів з підтвердженими джерелами доходів.

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Що сказали у Приваті

Також банк заздалегідь проінформує клієнтів, коли вони досягають 50% від свого ліміту переказів і надасть рекомендації для управління лімітом чи користування переказами на IBAN-рахунок одержувача.

Майже 99% клієнтів Приватбанку здійснюють перекази в обсягах встановленого НБУ ліміту у 150 000 грн на перекази між фізичними особами.

Передісторія

Нагадаємо, що ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

  • Ліміт не діє також у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, та до переказів юридичних осіб.
  • Операції за реквізитами IBAN не обмежуються.
  • НБУ вважає, що ліміт не торкнеться 98% клієнтів банків.

Чому запроваджують обмеження

На думку регулятора це допоможе мінімізувати використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з використанням рахунків «дропів», які є поширеним механізмом для тіньової економіки.

«Дропи» — це люди, які за оплату передають реквізити та дані своїх карткових рахунків у користування третім особам. Ці рахунки використовують як транзитні для переказу та відмивання незаконних коштів.

Аналіз НБУ свідчить, що через картки «дропів» може проходити близько 200 млрд грн на рік.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Я_ __
Я_ __
1 жовтня 2024, 11:47
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«„Дропи“ — це люди, які за оплату передають реквізити та дані своїх карткових рахунків у користування третім особам. Ці рахунки використовують як транзитні для переказу та відмивання незаконних коштів.»


От би держава перевіряла мільйонні тендери на всяку фігню, котрі депутати не соромляться з овер прайсами викладати на майданчик «проззоро», ось де реально відмивають гроші.

Але державі простіше ритися в карманах населення, наче якийсь умовний Петро з Хацапетівки купивши на 100 доларів біткоіна тепер буде фінансувати розповсюдження тероризму в світових масштабах і на ці кошти буде утримувати всю структуру Аль-Каїда, а паралельно на залишок з цих 100 баксів буде розплачуватися за купівлю протитанкових мін та гранатометів РПГ для власного використання…
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