Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до другого читання законопроєкт № 11416-д про збільшення податків. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.
4 жовтня 2024, 14:41
Комітет Ради підтримав законопроєкт про підвищення податків до другого читання
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Підвищення податків
Новий пакет податків передбачає:
- збільшення військового збору з 1,5% до 5%;
- впровадження військового збору для ФОПів;
- встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%;
- збільшення мінімального податкового зобов’язання для земель;
- 25% податок на прибудок для фінансових компаній;
- звільнення кешбеку від оподаткування;
- перехід на помісячну звітність по ПДФО;
- збільшення ренти на видобуток щебня.
За словами Железняка, відтермінувати набрання чинності закону на 1 листопада, а також частково замінити збільшення податків на підвищення ПДВ уряд відмовився.
Він також зазначив, що розгляд законопроєкту у парламенті очікується вже наступного тижня, а підписати його мають у другій половину жовтня. Водночас частина норм вступить заднім числом, з 1 жовтня.
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Нагадаємо
17 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 11416-д про збільшення податків.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 13
это плата за уехавших, больше кричите про чемоданы, будет жить еще дороже … цены и налоги как в швейцарии, зарплаты как в африке.
хто вам так в голову насрав, що ви вирішили, що податки йдуть на ЗСУ?)) Це напевно через це, скільки платили податку і навіть окремо на військовий збір (так, 1,5% в розрізі країни, де в когось 20к зп, а в когось 420к зп — це багато), в ЗСУ овер багато воїнів вимушені забезпечувати себе всім, навіть одягом, а люди мають останнє донатити на дрони :)
Жодна норма і жоден закон не вступає «заднім числом», це буде пряме порушення Конституції, відтак неконституційні вимоги можна не виконувати і будь-який суд вам надасть таку ж відповідь.