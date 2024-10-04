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4 жовтня 2024, 14:41

Комітет Ради підтримав законопроєкт про підвищення податків до другого читання

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до другого читання законопроєкт № 11416-д про збільшення податків. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до другого читання законопроєкт № 11416-д про збільшення податків.
Фото: pixabay.com

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Підвищення податків

Новий пакет податків передбачає:

  • збільшення військового збору з 1,5% до 5%;
  • впровадження військового збору для ФОПів;
  • встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%;
  • збільшення мінімального податкового зобов’язання для земель;
  • 25% податок на прибудок для фінансових компаній;
  • звільнення кешбеку від оподаткування;
  • перехід на помісячну звітність по ПДФО;
  • збільшення ренти на видобуток щебня.

За словами Железняка, відтермінувати набрання чинності закону на 1 листопада, а також частково замінити збільшення податків на підвищення ПДВ уряд відмовився.

Він також зазначив, що розгляд законопроєкту у парламенті очікується вже наступного тижня, а підписати його мають у другій половину жовтня. Водночас частина норм вступить заднім числом, з 1 жовтня.

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Нагадаємо

17 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 11416-д про збільшення податків.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 13

+
+53
HooToo
HooToo
4 жовтня 2024, 14:51
#
Вже прислали лист в якому відправляють у відпустку за свій рахунок. Але по факту працюєш, просто тепер будуть не 50% платити в конверті, а 100.
+
0
BatonUA
BatonUA
4 жовтня 2024, 15:01
#
Працюючому в тилу, пару сотень на ЗСУ шкода… Херой
+
0
Riojas
Riojas
4 жовтня 2024, 15:07
#
Как к нам, так и мы
+
+39
HooToo
HooToo
4 жовтня 2024, 15:12
#
При чому тут херой? так поплавило що не вловив контекст?
+
+30
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
4 жовтня 2024, 15:41
#
Мне обойдется в пару сотен только не гривен.

это плата за уехавших, больше кричите про чемоданы, будет жить еще дороже … цены и налоги как в швейцарии, зарплаты как в африке.
+
0
Я_ __
Я_ __
4 жовтня 2024, 16:17
#
BatonUA

хто вам так в голову насрав, що ви вирішили, що податки йдуть на ЗСУ?)) Це напевно через це, скільки платили податку і навіть окремо на військовий збір (так, 1,5% в розрізі країни, де в когось 20к зп, а в когось 420к зп — це багато), в ЗСУ овер багато воїнів вимушені забезпечувати себе всім, навіть одягом, а люди мають останнє донатити на дрони :)
+
+9
Tido oss
Tido oss
4 жовтня 2024, 15:14
#
Наши воини воюют за то чтоб их семьям душили налогами
+
0
Я_ __
Я_ __
4 жовтня 2024, 16:15
#
Ну чому, ще купі казнокрадів у Верховні зраді України, Кабінеті казнокрадів України та Офісу КИМ ЧЕН ЗЕ треба майбахи оновити, коханок звозити на Мальдіви, котедж новий можна другій коханці подарувати, тут ще красти і краст…ой, воювати і воювати :)
+
+30
Я_ __
Я_ __
4 жовтня 2024, 15:22
#
Водночас частина норм вступить заднім числом, з 1 жовтня.

Жодна норма і жоден закон не вступає «заднім числом», це буде пряме порушення Конституції, відтак неконституційні вимоги можна не виконувати і будь-який суд вам надасть таку ж відповідь.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
4 жовтня 2024, 15:40
#
Вам же сказали «конституция на паузе» :-)
+
0
Я_ __
Я_ __
4 жовтня 2024, 16:14
#
Краще б вони зп свою «на паузу» поставили))
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
4 жовтня 2024, 15:39
#
Плата за уехавших , больше кричите про чемоданы , меньше налогов , оставшиеся должны разделить между собой …
+
0
Taras35
Taras35
4 жовтня 2024, 16:10
#
Ну податки під час війни піднімати зрозуміло раз з видатками не дуже оптимізується і «кудись дівається». Цікаво просто звідки такі прибутки в банків і нащо їх обкладати 50% податком якщо більшість банків державні і це на самих себе податок? Банк немає своїх грошей — залучає депозит під 8% і позичає під скільки? якщо має надприбутки під час війни?
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