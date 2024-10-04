Комітет Ради підтримав законопроєкт про підвищення податків до другого читання

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до другого читання законопроєкт № 11416-д про збільшення податків. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Підвищення податків

Новий пакет податків передбачає:

збільшення військового збору з 1,5% до 5%;

впровадження військового збору для ФОПів;

встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%;

збільшення мінімального податкового зобов’язання для земель;

25% податок на прибудок для фінансових компаній;

звільнення кешбеку від оподаткування;

перехід на помісячну звітність по ПДФО;

збільшення ренти на видобуток щебня.

За словами Железняка, відтермінувати набрання чинності закону на 1 листопада, а також частково замінити збільшення податків на підвищення ПДВ уряд відмовився.

Він також зазначив, що розгляд законопроєкту у парламенті очікується вже наступного тижня, а підписати його мають у другій половину жовтня. Водночас частина норм вступить заднім числом, з 1 жовтня.

Читайте також: Купівельна спроможність українців впаде на 20% після підвищення податків, — Южаніна

Нагадаємо

17 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 11416-д про збільшення податків.