Профіцит поточного рахунку платіжного балансу у серпні становив 3,2 млрд доларів (у серпні 2023 року дефіцит становив 2,4 млрд доларів). Про це йдеться у повідомленні НБУ , передають Українські Новини.

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Формування профіциту

Профіцит поточного рахунку сформувався завдяки скороченню від'ємного сальдо торгівлі товарами за рахунок вищих темпів зростання експорту товарів, ніж їх імпорту, а також отриманню грантової допомоги від міжнародних партнерів.

Без урахування реінвестованих доходів і грантів від міжнародних партнерів дефіцит поточного рахунку становив 2,3 млрд доларів (у серпні 2023 року — 2.0 млрд доларів).

За вісім місяців 2024 року дефіцит поточного рахунку становив 8,6 млрд доларів (за вісім місяців 2023 року — 5,1 млрд доларів).

Без урахування реінвестованих доходів та грантів від міжнародних партнерів дефіцит становив 12,8 млрд доларів (за вісім місяців 2023 року — 10,9 млрд доларів).

Експорт товарів збільшився на 25% (у липні 2024 року зріс на 28,9%), а їх імпорт збільшився на 2,1% (у липні 2024 року зріс на 13,9%).

Порівняно з попереднім місяцем експорт збільшився на 8,8%, натомість імпорт скоротився на 5,2%.

Обсяги експорту товарів становили 3,2 млрд доларів.

Експорт зріс насамперед за рахунок продовольчих товарів (на 22,8%, порівняно з липнем збільшився на 8,4%) завдяки експорту зернових культур (зріс у 1,7 рази) та насіння олійних (у 1,7 рази, хоча експорт олії та жирів скоротився на 39,8%).

Обсяги імпорту товарів становили 5,7 млрд доларів.

Енергетичний імпорт зріс на 42,9% (до липня зріс на 8,2%) в основному за рахунок зростання імпорту електроенергії та нафтопродуктів.

Неенергетичний імпорт скоротився на 3,3% (до липня скоротився на 7,5%).

Платіжний баланс у серпні зведено з суттєвим профіцитом у 4,9 млрд доларів (у серпні 2023 року дефіцит становив 1,2 млрд доларів).

Чисте погашення зобов’язань перед МВФ становило 131 млн доларів (у серпні 2023 року 132 млн доларів).

Станом на 1 вересня 2024 року обсяг міжнародних резервів становив 42,3 млрд доларів, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 5,4 місяця.