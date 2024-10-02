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2 жовтня 2024, 13:50

Перші аукціони «Земельного банку» принесли держбюджету понад 35 мільйонів

В Україні стартували онлайн-аукціони «Земельного банку», де перші 16 торгів з суборенди державних сільськогосподарських земель принесли понад 35 мільйонів гривень, які надійдуть до державного бюджету. Про це повідомляє Міністерство економіки України.

В Україні стартували онлайн-аукціони «Земельного банку», де перші 16 торгів з суборенди державних сільськогосподарських земель принесли понад 35 мільйонів гривень, які надійдуть до державного бюджету.
Фото: depositphotos

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«Висока конкуренція на перших аукціонах „Земельного банку“ переконливо свідчить про успішний запуск проєкту. У середньому на торгах змагався 31 учасник, а ціна завдяки аукціонам зросла у 8 разів», — зазначила міністр економіки України Юлія Свириденко.

У галузевому відомстві повідомили, що на торги було виставлено 16 земельних ділянок у Вінницькій області загальною площею 1075 гектарів. За них змагалися 94 учасники. Середня вартість суборенди становила 33 тис. грн за гектар.

Читайте: «Земельний банк»: В Україні провели перший аукціон з оренди держземлі

Найдорожчі лоти

Найдорожчим лотом стала земельна ділянка у Калинівській міській територіальній громаді площею 262 гектари. Її фінальна вартість склала 8,5 мільйонів гривень без ПДВ.

За право користування нею змагалися 44 учасники, а ціна у ході торгів зросла у понад 7,5 раза. Переможцем стало місцеве агропідприємство.

Найбільша конкуренція спостерігалася за земельну ділянку площею 38 га у Калинівській міській територіальній громаді. За право користування нею змагалися 51 учасник, і початкова ціна суборенди зросла зі 170 тисяч гривень до переможної — 1,2 млн грн.

Загалом переможцями торгів стали 10 учасників. Вони мають 20 робочих днів на укладення договору суборенди та ще 5 днів на сплату вартості активу з ПДВ. Загальний економічний ефект від перших 16 аукціонів може перевищити 42,5 млн гривень.

Читайте також: «Земельний банк»: Презентовано інтерактивну мапу земельних ділянок, які можна орендувати

Нагадаємо

Площа земельних ділянок варіюється від 1 до 4000 га. Кожна земельна ділянка виставляється на онлайн-аукціон окремим лотом.

Стартова вартість на аукціоні становить 12% від нормативно-грошової оцінки землі.

Переможець отримає право оренди на строк до 14 років для однорічних насаджень або до 25 років для багаторічних, сплативши суборендну плату на рік вперед.

Фонд розраховує отримати до 1 млрд грн від оренди перших 100 000 га, а після того, як йому передадуть усі 800 000 га державних земель, сума може зрости до 8 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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