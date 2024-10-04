З початку року уряд залучив понад 390 мільярдів від продажу ОВДП

Упродовж дев’яти місяців 2024 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах більше ніж 391 млрд грн в еквіваленті: 280 516,6 млн грн, $1 967,1 млн та 754,9 млн євро . Про це свідчать дані депозитарію НБУ.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 143 270,9 млн грн, $1 476,6 млн та 918,3 млн євро.

Протягом січня — вересня 2024 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 150 369,8 млн грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема у вересні — на 45 170,1 млн грн в еквіваленті.

Роловер вкладень в ОВДП (співвідношення номіналу проданих на аукціонах та погашених відповідно до умов їх випуску цінних паперів) за січень — вересень становить 148% у всіх валютах за поточним офіційним курсом.

Статистика з початку великої війни

Загалом з початку повномасштабної війни до 30 вересня 2024 року уряд на первинних аукціонах залучив майже 1 209 млрд грн в еквіваленті:

834 692,3 млн грн,

$7 584,4 млн,

2 468,0 млн євро.

За цей період на погашення за ОВДП спрямовано 572 642,7 млн грн, $7 612,3 млн та 2 168,9 млн євро.

Ставки за ОВДП

У вересні 2024 року максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах, становила:

в гривні 16,90% річних,

у доларах США — 4,66% річних,

в євро — 3,25% річних.

Військові ОВДП

Нижче наведено детальну статистику Депозитарію НБУ станом на 1 жовтня 2024 року виключно стосовно військових ОВДП, що розміщувалися на аукціонах.

Найбільший обсяг цих цінних паперів сконцентрований банками — первинними дилерами. Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Станом на 1 жовтня 2024 року він становив:

72 821,0 млн грн, або 34,6% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 вересня 68 779,7 млн грн, або 33,3%);

$1 504,7 млн, або 53,1% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США (на 1 вересня — $1 556,9 млн, або 58,0%);

143,0 млн євро, або 25,4% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 серпня — 103,1 млн євро, або 21,7%).

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб на 1 жовтня 2024 року становив 141,4 млрд грн в еквіваленті порівняно з 58,1 млрд грн в еквіваленті на 1 жовтня 2023 року — зростання більше ніж у 2,4 раза.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 жовтня 2024 року становив 6 146,6 млн грн, $24,8 млн та 0,1 млн євро.

Міністерство фінансів у вересні 2024 року здійснило погашення військових ОВДП на суму $350 млн.