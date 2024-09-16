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16 вересня 2024, 8:10

До податкового законопроєкту повернули 50%-вий податок на прибуток банків

Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики 16 вересня розгляне до повторного першого читання чергову версію урядового законопроєкту про підвищення податків № 11416-д. Про це написав заступник голови комітету Ярослав Железняк.

Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики 16 вересня розгляне до повторного першого читання чергову версію урядового законопроєкту про підвищення податків № 11416-д.
Фото: depositphotos

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Що відомо

«В документі все те ж, що і було в попередньому законопроєкті, який провалили, плюс підвищення податку на банки», — написав Железняк.

Основні податкові ініціативи:

  • підвищення військового збору з 1,5% до 5%
  • збільшення податків на 1−2 групу ФОП
  • авансові внески на АЗС
  • 1% для ФОП 3 групи
  • 25% прибутку на фінустанови
  • помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання)
  • 50% податок на прибуток банків в 2024 році.

Читайте: Банки знову платитимуть 50% податку на прибуток — Железняк

За словами Железняка, закон має набути чинності «заднім числом» з 1 жовтня.

Це дозволить отримати від податків додатково 58 млрд грн, зокрема 27 млрд грн від банків, у 2024 році та 137 млрд грн в 2025-му.

«Якщо подивитися на цифри бюджету, очевидно що таке підвищення не покриває всіх потреб на наступний рік. Тому якщо не буде $50 млрд гранту від G7, то очевидно що повернуться до подальшого підвищення податків», — попередив Железняк.

Читайте: Рада провалила голосування зі збільшення податків

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 3 вересня Верховна Рада провалила голосування у першому читанні за законопроєкт зі збільшення податків, які мали залучити 30 млрд гривень до бюджету.

Кабінет міністрів схвалив та вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, яким пропонувалося підвищити податки на загальну суму 140 мільярдів гривень до кінця року.

Він передбачав, що додаткові податкові надходження від підвищення акцизів на тютюн та пальне становитимуть 16,9 млрд грн, ще 3,3 млрд грн має надійти від впровадження акцизу на солодкі напої.

Крім того, планувалося підвищення військового збору та інших надходжень на загальну суму 121,8 млрд грн.

Водночас пропонувалося внести зміни до держбюджету на 2024 рік, збільшивши видатки на сили оборони та безпеки на 495,3 млрд грн.

Окрім підвищення податків, профінансувати цю потребу Мінфін пропонує коштом додаткових надходжень від ОВДП на 220,1 млрд грн, ще 65,7 млрд грн планують отримати завдяки економії видатків на обслуговування та погашення держборгу, а 75,8 млрд грн — внаслідок перевиконання плану доходів держбюджету у першому півріччі 2024 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+10
TAN72
TAN72
16 вересня 2024, 8:41
#
А выжившие, будут завидовать мертвым- такова реальность.
+
+100
potator
potator
16 вересня 2024, 8:57
#
Главное чтоб хоть кто-то из выживших, после смог отловить голобородька и посадить его на велик, только без седла
+
0
Три літри
Три літри
16 вересня 2024, 8:57
#
Невже твій банк збанкрутує?
+
+15
JWT
JWT
16 вересня 2024, 11:39
#
О ні, збільшення податків для 1−2 груп фопів та 1% для ФОП 3 групи вб'є економіку…

А по факту я знаю як люди з мілліонними статками використовують ферму із ФОП 1 групи. А чого саме першої… а щоб 5% не платити на 3й, бо то багато податків.

ФОП — це величезна схема мінімізації податків, йдемо в Європу, цю прогалину треба прикрити.
+
+30
Mini Mi
Mini Mi
16 вересня 2024, 11:43
#
А может мы сначала верховенство права установим как в Европе?
+
+15
bonv
bonv
16 вересня 2024, 8:50
#
Гірше ж точно не буде ©
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
16 вересня 2024, 11:42
#
Налоги задним числом, а не с нового фискального периода, как положено по закону это что-то действительно новое. Походу полтора лярда на телемарафон реально очень нужны.
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