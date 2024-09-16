До податкового законопроєкту повернули 50%-вий податок на прибуток банків

«В документі все те ж, що і було в попередньому законопроєкті, який провалили, плюс підвищення податку на банки», — написав Железняк.

Основні податкові ініціативи:

підвищення військового збору з 1,5% до 5%

збільшення податків на 1−2 групу ФОП

авансові внески на АЗС

1% для ФОП 3 групи

25% прибутку на фінустанови

помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання)

50% податок на прибуток банків в 2024 році.

Читайте: Банки знову платитимуть 50% податку на прибуток — Железняк

За словами Железняка, закон має набути чинності «заднім числом» з 1 жовтня.

Це дозволить отримати від податків додатково 58 млрд грн, зокрема 27 млрд грн від банків, у 2024 році та 137 млрд грн в 2025-му.

«Якщо подивитися на цифри бюджету, очевидно що таке підвищення не покриває всіх потреб на наступний рік. Тому якщо не буде $50 млрд гранту від G7, то очевидно що повернуться до подальшого підвищення податків», — попередив Железняк.

Читайте: Рада провалила голосування зі збільшення податків

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 3 вересня Верховна Рада провалила голосування у першому читанні за законопроєкт зі збільшення податків, які мали залучити 30 млрд гривень до бюджету.

Кабінет міністрів схвалив та вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, яким пропонувалося підвищити податки на загальну суму 140 мільярдів гривень до кінця року.

Він передбачав, що додаткові податкові надходження від підвищення акцизів на тютюн та пальне становитимуть 16,9 млрд грн, ще 3,3 млрд грн має надійти від впровадження акцизу на солодкі напої.

Крім того, планувалося підвищення військового збору та інших надходжень на загальну суму 121,8 млрд грн.

Водночас пропонувалося внести зміни до держбюджету на 2024 рік, збільшивши видатки на сили оборони та безпеки на 495,3 млрд грн.

Окрім підвищення податків, профінансувати цю потребу Мінфін пропонує коштом додаткових надходжень від ОВДП на 220,1 млрд грн, ще 65,7 млрд грн планують отримати завдяки економії видатків на обслуговування та погашення держборгу, а 75,8 млрд грн — внаслідок перевиконання плану доходів держбюджету у першому півріччі 2024 року.