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14 вересня 2024, 12:06

Китай оштрафував і зупинив роботу компанії з «великої четвірки»

Компанія PwC отримала шестимісячну заборону від китайської влади на ведення бізнесу в країні. Рішення повʼязане із аудитом Evergrande, пише Bloomberg.

Компанія PwC отримала шестимісячну заборону від китайської влади на ведення бізнесу в країні.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Китай зупинив діяльність PricewaterhouseCoopers LLP на шість місяців і наклав рекордний штраф за упущення в аудиті China Evergrande Group.

Згідно з опублікованими заявами міністерства фінансів та Комісії з регулювання ринку цінних паперів Китаю, бухгалтерську фірму було оштрафовано на загальну суму 441 млн юанів ($62 млн).

Регулятор також відкликав ліцензію її філії в Гуанчжоу, головного аудитора завищених фінансових звітів Evergrande з 2018 по 2020 рік.

Читайте: Суд у Гонконгу виніс рішення про ліквідацію China Evergrande з боргами $300 млрд

PwC опинилася у центрі уваги після того, як Китай розпочав одне з найбільших розслідувань фінансового шахрайства в історії.

Влада заявила, що основний підрозділ забудовника Evergrande Hengda завищив свій дохід на 564 млрд юанів за два роки до 2020 року.

Рада з бухгалтерського обліку та фінансової звітності Гонконгу також заявила, що розслідування аудиторських перевірок компанії PwC щодо Evergrande у місті триває.

PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP, зареєстрована в Шанхаї фірма, що входить до глобальної мережі PwC, була аудитором Hengda. PwC була аудитором Evergrande більше 10 років, поки не пішла у січні 2023-го через розбіжності, які, за словами забудовника, були повʼязані з аудитом.

PwC заявила, що її топменеджер у Китаї піде у відставку через скандал. Деніел Лі погодився піти з посади старшого партнера PwC China, але продовжить підтримувати бізнес у своїй ролі головного бухгалтера місцевого підрозділу.

Нагадаємо

Evergrande Group — один із найбільших китайських забудовників. Компанія була заснована в 1996 році і для реалізації своїх проєктів брала кошти в борг. У результаті до кінця 2021 року сума її зобов'язань перевищила $300 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
akapello
akapello
14 вересня 2024, 12:12
#
Це компанія європейська чи чисто китайська?
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0
BrutForce
BrutForce
14 вересня 2024, 15:01
#
Британська, але працює по всьому світу. Це один з найбільших в світі аудиторів, який входить в так звану «велику четвірку» аудиторів.
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