У понеділок, 16 листопада, клієнти низки найбільших американських банків повідомили про перебої з доступом до рахунків та проведенням платежів. Найбільше скарг надійшло від користувачів JPMorgan Chase, де підтвердили технічну несправність. Про це повідомляють Associated Press та Reuters із посиланням на заяви банків і дані сервісу моніторингу Downdetector.

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Проблеми також фіксували користувачі Bank of America, Wells Fargo, U.S. Bank та сервісу переказів Zelle. Водночас представники фінансових установ наголошують, що не йдеться про одночасний збій усіх банківських систем.

Що сталося з банками

За даними видання GV Wire, вранці 16 листопада за тихоокеанським часом кількість повідомлень про проблеми з Chase почала стрімко зростати.

Станом на 10:13 за місцевим часом, або 20:13 за Києвом, Downdetector зафіксував майже 10 тисяч скарг на роботу банку.

Пізніше, об 11:22 за тихоокеанським часом, їхня кількість перевищила 20 тисяч.

Найчастіше клієнти повідомляли про труднощі зі входом до онлайн-банкінгу. Також виникали проблеми з переглядом балансів, проведенням переказів та окремими операціями через банкомати.

На тлі перебоїв кількість скарг збільшилася і щодо інших великих фінансових установ.

За інформацією GV Wire, станом на 10:50 за тихоокеанським часом користувачі залишили майже 2 тисячі повідомлень про проблеми з Bank of America, близько тисячі — щодо U.S. Bank та майже 500 — щодо Wells Fargo.

Ці показники відображають кількість повідомлень на Downdetector у визначений момент, а не загальну кількість постраждалих клієнтів.

JPMorgan Chase пояснив причину збою

У JPMorgan Chase підтвердили, що проблеми виникли через програмну помилку в обладнанні, яке використовується у внутрішній інфраструктурі банку.

Представник установи Джо Евангелісті наголосив, що ознак кібератаки немає.

За словами банку, через технічну несправність оброблення деяких операцій тривало довше, ніж зазвичай. Водночас клієнти зберігали доступ до своїх рахунків і коштів.

У JPMorgan Chase також пояснили, що затримки могли позначитися на інших банках, якщо ті були учасниками переказів за участю Chase.

У банку підкреслили, що проблема не має загальносистемного характеру.

Представник U.S. Bank підтвердив, що внутрішні системи установи безпосередньо не постраждали. Однак клієнти могли зіткнутися із затримками під час надсилання або отримання коштів через Zelle.

Bank of America та Citigroup також повідомили, що їхні банківські сервіси працювали без власних технічних збоїв.

На момент оприлюднення повідомлень JPMorgan Chase працював над повним відновленням обслуговування. Точних строків усунення несправності не називали.

Чому постраждали міжбанківські перекази

Одним із сервісів, користувачі якого повідомляли про проблеми, став Zelle — популярна в США система швидких переказів між банківськими рахунками.

Її оператором є компанія Early Warning Services, що належить групі великих американських банків, серед яких JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, U.S. Bank та інші фінансові установи.

Представники Zelle повідомили Associated Press, що сама платіжна мережа продовжувала працювати. Проте несправність в одному з банків-учасників могла спричиняти затримки платежів для клієнтів інших установ.

Інцидент стався після кількох інших масштабних технологічних перебоїв у США. Зокрема, 12 листопада збій Microsoft вплинув на роботу Outlook, Teams та інших сервісів, а 13 листопада технічні проблеми в системі управління авіарухом призвели до тимчасового припинення вильотів літаків.

Водночас доказів зв'язку між цими інцидентами та несправністю JPMorgan Chase немає. Банк назвав причиною власного збою програмну помилку, а не зовнішню атаку.