Суд у Гонконгу виніс рішення про ліквідацію China Evergrande з боргами $300 млрд

Суд у Гонконгу ухвалив рішення про ліквідацію китайського гіганта сектору нерухомості China Evergrande Group. Наслідки цього кроку, швидше за все, прокотиться фінансовими ринками Китаю. Про це пише Reuters.

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Що відомо

Суддя Лінда Чан ухвалила рішення ліквідувати забудовника з найбільшою заборгованістю у світі — загальна сума його зобов'язань перевищує $300 мільярдів. Чан зазначила, що Evergrande не змогла запропонувати конкретний план реструктуризації більш ніж через два роки після дефолту з облігацій і після декількох судових слухань.

До початку судового засідання акції Evergrande падали приблизно на 20%.

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Після рішення суду торги акціями China Evergrande та її доньок China Evergrande New Energy Vehicle Group та Evergrande Property Services було припинено.

Нагадаємо Суд Гонконгу відклав розгляд питання ліквідації China Evergrande Group до 4 грудня. Він зобов'язав організацію сформувати конкретний план реструктуризації боргу перед слуханням ліквідації. Відсутність плану реструктуризації боргів може призвести до рішення про ліквідацію холдингу. Справа Evergrande у суді Гонконгу розглядається у зв'язку з поданим у 2022 році позовом від Top Shine Global Limited of Intershore Consult до компанії China Evergrande. Акції Evergrande після новини про перенесення засідання впали майже на 10% до 0,21 доларів Гонконгу на торгах 30 жовтня.

Раніше Evergrande працювала над планом реструктуризації свого офшорного боргу на загальну суму $23 млрд. Однак цей процес було перервано у вересні після новини про те, що засновник та голова Evergrande Хуей Ка Ян перебуває під наглядом поліції через розслідування можливих порушень з боку мільярдера. Через розслідування підрозділи Evergrande заборонили випускати нові доларові облігації, що було однією з умов реструктуризації. На цьому фоні голосування кредиторів Evergrande щодо плану реструктуризації, заплановане на кінець вересня, було скасовано.