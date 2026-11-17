Щоб у 2026 році вийти на пенсію у 60 років, українцям необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Однак для отримання виплат близько 10 тис. грн одного лише стажу недостатньо — важливий також офіційний заробіток протягом трудового життя. За одним з орієнтовних розрахунків, зарплата має становити близько 27 700 грн. Про це пише видання «На пенсії».

Щоб у 2026 році вийти на пенсію у 60 років, українцям необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу

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Водночас така зарплата не гарантує пенсію у 10 тис. грн. Пенсійний фонд визначає розмір виплат індивідуально з урахуванням тривалості страхового стажу та співвідношення заробітку людини із середньою зарплатою в Україні за відповідні періоди.

Як розраховують пенсію

За даними Пенсійного фонду, розмір пенсії за віком залежить від трьох основних показників:

Середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачувалися страхові внески, за три календарні роки перед призначенням пенсії.

Індивідуального коефіцієнта заробітку людини, який враховує її зарплату порівняно із середньою по країні.

Коефіцієнта страхового стажу, що залежить від кількості років, за які сплачено внески.

Для призначення пенсії у 2026 році використовується середня зарплата за 2023−2025 роки — 17 482,87 грн.

За 33 роки страхового стажу відповідний коефіцієнт за загальним правилом становить 0,33.

Отже, щоб основний розмір пенсії за такої тривалості стажу становив 10 тис. грн, розрахункова зарплата для пенсійної формули має дорівнювати приблизно 30,3 тис. грн. Для цього індивідуальний коефіцієнт заробітку повинен становити близько 1,73.

Це означає, що протягом періодів, які враховуються для обчислення пенсії, офіційна зарплата людини мала бути в середньому приблизно на 73% вищою за відповідний середній показник в Україні.

Тому орієнтир 27 700 грн не можна застосовувати однаково до всіх. Важливо не лише те, скільки людина заробляє зараз, а й те, яким був її офіційний дохід протягом попередніх років.

Скільки стажу потрібно для пенсії у 2026 році

Пенсійний фонд встановив такі вимоги до страхового стажу для людей, які досягають відповідного віку у 2026 році:

Якщо людина не має достатнього стажу для виходу на пенсію у 60 років, вона може отримати право на виплати пізніше — залежно від кількості накопичених страхових років.

За кожен повний рік стажу понад 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, яким пенсію призначено за сучасними правилами, передбачена доплата.

Вона становить 1% від основного розміру пенсії за кожен понаднормовий рік, але не більше ніж 1% мінімальної пенсії за віком.

У 2026 році це максимум 25,95 грн за рік понаднормового стажу. Отже, за десять додаткових років доплата може становити до 259,50 грн на місяць.

Скільки коштує докупити страховий стаж

Якщо необхідного стажу бракує, законодавство дозволяє добровільно сплачувати страхові внески.

У 2026 році мінімальна зарплата становить 8 647 грн, а мінімальний страховий внесок — 22% цієї суми, або 1 902,34 грн на місяць.

Відповідно, формування 12 місяців страхового стажу за мінімальними внесками обійдеться у 22 828,08 грн.

Окремі правила діють для сплати внесків за минулі періоди, коли людина не підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню.

У такому разі мінімальний внесок за кожен місяць удвічі більший — 3 804,68 грн. За 12 місяців доведеться сплатити щонайменше 45 656,16 грн.

При цьому добровільна сплата за поточний період та одноразова сплата за минулі місяці мають різні умови оформлення. Не кожен період відсутності роботи можна автоматично зарахувати шляхом внесення коштів.

Чи можна збільшити пенсію, якщо працювати довше

Українці, які після досягнення пенсійного віку вирішили відкласти оформлення виплат, можуть отримати підвищену пенсію.

За даними Пенсійного фонду, передбачені такі надбавки:

0,5% за кожен повний місяць відстрочки, якщо вона становить до п'яти років.

0,75% за кожен повний місяць, якщо період відстрочки перевищує п'ять років.

Наприклад, якщо людина відкладе призначення пенсії на два роки та продовжить набувати страховий стаж, передбачене законом підвищення становитиме 12% від основного розміру пенсії.

Також перерахунок доступний людям, які продовжують працювати після оформлення пенсії. За певних умов він проводиться автоматично з 1 квітня.

Якщо після призначення або попереднього перерахунку пенсії людина набула щонайменше 24 місяці страхового стажу, Пенсійний фонд може врахувати не лише додатковий стаж, а й новий заробіток, якщо це вигідно пенсіонеру.

Які пенсії отримують українці

Як раніше повідомляв «Мінфін», питання достатності страхового стажу залишається актуальним для майбутніх пенсіонерів. У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати на рік більше стажу, ніж у 2025-му. Вимоги продовжать поступово зростати — до 35 років у 2028 році.

За офіційною статистикою Пенсійного фонду, станом на 1 жовтня 2026 року середній розмір призначеної пенсійної виплати в Україні становив 7 287,81 грн. Загальна кількість пенсіонерів перевищувала 10 млн осіб. Таким чином, пенсія у 10 тис. грн приблизно на 37% перевищує середній показник.

Перевірити свій страховий стаж та попередньо розрахувати майбутні виплати можна через сервіс «Пенсійний калькулятор» на вебпорталі Пенсійного фонду України. Сервіс використовує персональні дані про стаж і зарплату, тому такий розрахунок буде точнішим за загальні орієнтири щодо необхідного доходу.