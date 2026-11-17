Карибська держава Сент-Кітс і Невіс вирішила поступово припинити програму надання громадянства за інвестиції (Citizenship by Investment, CBI), яка діяла з 1984 року та вважається найстарішою у світі. Причиною стали вимоги Європейського Союзу та ризик втрати безвізового режиму із Шенгенською зоною. Про це 16 листопада повідомила державна інформаційна служба країни SKNIS із посиланням на прем'єр-міністра Терренса Дрю.

Карибська держава Сент-Кітс і Невіс вирішила поступово припинити програму надання громадянства за інвестиції

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Під час звернення до нації 13 листопада глава уряду заявив, що рішення про згортання програми вже офіційно передано Євросоюзу.

При цьому програму не закривають негайно. Остаточні строки припинення приймання заяв влада ще має узгодити з Брюсселем.

Чому країна відмовляється від «золотих паспортів»

За словами Терренса Дрю, у червні 2026 року Європейська комісія запропонувала Сент-Кітсу і Невісу поступово припинити програму інвестиційного громадянства протягом перехідного періоду.

Мета переговорів — зберегти для громадян країни можливість безвізових подорожей до Шенгенської зони.

Наприкінці 2025 року в Євросоюзі набули чинності оновлені правила механізму призупинення безвізового режиму.

Регламент ЄС 2025/2441 передбачає, що надання громадянства в обмін на інвестиції без реального зв'язку заявника з країною може бути самостійною підставою для розгляду питання про призупинення безвізового режиму.

Єврокомісія пов'язує такі програми з ризиками відмивання коштів, корупції та обходу імміграційних процедур.

Водночас нові правила не означають автоматичного скасування безвізу для всіх держав, які мають інвестиційні програми. Рішення ухвалюється за передбаченою законодавством ЄС процедурою.

Для Сент-Кітса і Невіса можливість безвізових подорожей до Європи є однією з переваг національного паспорта, зокрема для заможних іноземців, які отримали громадянство через інвестиції.

Під загрозою опинилися міжнародні платежі

Уряд назвав ще одну причину відмови від програми — ризики для банківської системи.

За словами прем'єра, продовження продажу громадянства всупереч позиції міжнародних партнерів могло б створити загрозу включення країни до фінансових обмежувальних списків.

Це, своєю чергою, могло б ускладнити доступ місцевих банків до кореспондентських рахунків у США, Канаді та Європі.

Саме через такі рахунки здійснюється значна частина міжнародних переказів, розрахунків за імпорт і платежів туристів.

Дрю попередив, що втрата кореспондентських банківських відносин могла б ускладнити надходження грошових переказів від громадян із-за кордону, оплату товарів іноземним постачальникам та використання банківських карток туристами.

Водночас ідеться про потенційні ризики, а не про вже запроваджені фінансові санкції проти Сент-Кітса і Невіса.

Скільки коштує громадянство

Програма Citizenship by Investment працює з 1984 року. Вона дозволяє іноземцям отримати громадянство країни шляхом внеску до державного фонду, участі в суспільно корисних проєктах або інвестицій у нерухомість.

За даними офіційного підрозділу Citizenship by Investment Unit, станом на листопад 2026 року мінімальні інвестиції становлять:

$250 тис. — безповоротний внесок за програмою Sustainable Island State Contribution для основного заявника або сім'ї до чотирьох осіб.

$250 тис. — участь у схвалених державою суспільно корисних проєктах.

Від $325 тис. — інвестиції у визначені категорії нерухомості.

Від $600 тис. — придбання окремого житлового будинку.

Додатково заявники мають сплачувати адміністративні збори та проходити перевірку благонадійності.

Для основного заявника така перевірка коштує $10 тис. Програма також передбачає обов'язкову співбесіду та перевірку походження коштів.

Наразі приймання нових заяв продовжується за чинними правилами. Прем'єр-міністр пообіцяв оголосити остаточну дату завершення програми після переговорів із ЄС.

При цьому уряд не планує запроваджувати спеціальні знижки чи прискорений масовий продаж паспортів напередодні закриття.

Громадянство осіб, які раніше законно отримали паспорти Сент-Кітса і Невіса, рішення не скасовує.

Як країна компенсує втрату доходів

Протягом десятиліть продаж громадянства був важливим джерелом бюджетних надходжень карибської держави.

За словами Терренса Дрю, на момент приходу його уряду до влади у 2022 році доходи від програми забезпечували майже 70% бюджетних надходжень.

Уряд поставив за мету знизити цю залежність до менш ніж 20% у 2026 році та до менш ніж 10% у 2027-му.

Для заміщення доходів влада планує розвивати туризм, будівництво, сільське господарство, цифрові послуги та відновлювану енергетику.

Зокрема, разом із Європейською комісією розглядаються проєкти геотермальної електростанції на острові Невіс, розвитку сонячної генерації, прокладання додаткового підводного оптоволоконного кабелю та поліпшення морського сполучення.

Чому «золоті паспорти» зникають

Як раніше писав «Мінфін», програми громадянства за інвестиції останніми роками опинилися під посиленим контролем європейських регуляторів.

У 2025 році Суд Європейського Союзу визнав несумісною з правом ЄС мальтійську програму надання громадянства в обмін на інвестиції. Раніше аналогічні програми припинили Кіпр і Болгарія.

Крім того, ЄС уже застосовував обмеження безвізового режиму до Вануату через програму інвестиційного громадянства. Наразі під посиленим наглядом перебувають також карибські програми Антигуа і Барбуди, Домініки, Гренади та Сент-Люсії.

Водночас окремі держави розглядають можливість запуску подібних механізмів. Зокрема, у червні 2026 року стало відомо про плани Аргентини запропонувати інвестиційне громадянство в обмін на вкладення в державні облігації на суму від $1 млн.

Для інвесторів закриття програми Сент-Кітса і Невіса означатиме скорочення кількості доступних варіантів отримання другого громадянства без тривалого проживання в іншій країні. Однак остаточна дата припинення програми та порядок завершення розгляду вже поданих заяв поки не визначені.