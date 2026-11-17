У вівторок, 17 листопада, середній курс долара втратив 1 копійку у купівлі та не змінився у продажу. К урс євро втратив 10 копійок у купівлі та 7 копійок у продажу.

Середній курс долара втратив 1 копійку у купівлі та не змінився у продажу.

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Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,30−45,96 грн. Євро купують за 49,97 грн, а продають за 50,89 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 46,00−46,13 грн, євро — 50,85−51,10 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 45,29−45,32 грн. Торги з євро проходять на рівні 49,80−49,82 грн.

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