У вівторок, 17 листопада, середній курс долара втратив 1 копійку у купівлі та не змінився у продажу. Курс євро втратив 10 копійок у купівлі та 7 копійок у продажу.
17 листопада 2026, 10:31
Долар завмер, євро втратив 10 копійок: курс валют на 17 листопада
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Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,30−45,96 грн. Євро купують за 49,97 грн, а продають за 50,89 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 46,00−46,13 грн, євро — 50,85−51,10 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 45,29−45,32 грн. Торги з євро проходять на рівні 49,80−49,82 грн.
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Джерело: Мінфін
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