Національний банк України розширив перелік платіжних послуг ТОВ «Свіфт Гарант», яке є учасником платіжної системи City24. Із 13 листопада 2026 року компанія отримала право здійснювати еквайринг платіжних інструментів. Про це повідомляє City24.

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Раніше платіжна установа надавала послуги з переказу коштів без відкриття рахунку. Нове право дозволить компанії розвивати напрям безготівкових розрахунків і розширювати співпрацю з бізнесом.

Які можливості отримала компанія

Еквайринг — це платіжна послуга, яка забезпечує приймання платіжних інструментів, зокрема банківських карток, для оплати товарів і послуг.

Для підприємців така послуга дає можливість організовувати безготівкові розрахунки з клієнтами через відповідну платіжну інфраструктуру.

У City24 зазначають, що отримання права на еквайринг дозволить удосконалювати наявні платіжні продукти, а також розширювати співпрацю з партнерами, зокрема у сфері проведення платежів на підставі реєстрів.

«Для бізнесу сьогодні важливо не лише мати можливість приймати безготівкові платежі, а й обирати рішення, які відповідають його операційним потребам», — зазначив представник City24 Дмитро Гриша.

За його словами, компанія розглядає еквайринг як окремий напрям співпраці з партнерами.

Водночас надання регулятором права на здійснення еквайрингу не означає автоматичного запуску всіх відповідних сервісів. Конкретні продукти, тарифи та умови підключення для бізнесу компанія має визначати окремо.

Що відомо про «Свіфт Гарант»

ТОВ «Свіфт Гарант» працює на українському платіжному ринку з 2015 року. З 2017 року компанія є учасником внутрішньодержавної платіжної системи City24.

City24 — одна з найбільших мереж платіжних терміналів самообслуговування в Україні. Через її інфраструктуру користувачі можуть оплачувати комунальні послуги, поповнювати мобільні рахунки, погашати кредити та здійснювати інші платежі.

Розширення дозволеного переліку платіжних послуг створює для «Свіфт Гарант» можливість працювати не лише з переказами без відкриття рахунку, а й розвивати рішення для приймання безготівкових платежів торговельними та сервісними компаніями.

Ситуація на платіжному ринку

Як раніше писав «Мінфін», у жовтні 2026 року НБУ оштрафував ТОВ «Свіфт Гарант» на 14,63 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері платіжних послуг. Компанія також отримала письмове застереження щодо системи управління та статистичної звітності.

Це був другий великий штраф установи протягом року. Раніше регулятор застосував до компанії санкцію в розмірі 135,15 млн грн через порушення вимог фінансового моніторингу. Сукупна сума двох штрафів сягнула майже 149,8 млн грн. Водночас ці рішення не передбачали автоматичного припинення роботи компанії.

Інші небанківські установи також розширюють свої можливості на ринку безготівкових платежів. Зокрема, у серпні 2026 року НБУ дозволив NovaPay здійснювати еквайринг платіжних інструментів. Отже, компанії, які раніше спеціалізувалися переважно на переказах, отримують можливість розвивати додаткові платіжні сервіси для підприємців.