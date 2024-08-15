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15 серпня 2024, 20:00

Головне за четвер: «хрущовки», ОВДП та «вибірковий дефолт»

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Попри війну, в Україні знову порушується тема «хрущовок». Як розповіла «Мінфіну» Олена Шуляк, голова профільного парламентського комітету ВР, законопроєкт про комплексну реконструкцію кварталів старого житлового фонду готується до другого читання та може бути внесений до сесійної зали вже до кінця цього року.

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Витрати України на війну, які уряд не може закривати за рахунок міжнародної фінансової допомоги, постійно зростають. Вже з кінця весни посадовці говорять про те, що до кінця року, залежно від подальшої інтенсивності воєнних дій, доведеться додатково знайти від 400 млрд до 500 млрд гривень, або близько $10−12 млрд. Як зібрати цей ресурс на внутрішньому ринку за допомогою ОВДП?

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Що означає зниження кредитного рейтингу України до рівня «вибірковий дефолт»

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У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:

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  • потенційних покупців гривневих ОВДП;
  • що буде з гривневими ОВДП у 2024 році;
  • мінуси ОВДП;
  • дохідність для потенційних покупців ОВДП;
  • прогноз курсу долара та євро на період з 15 до 21 серпня.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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IgorIgorovich
IgorIgorovich
15 серпня 2024, 22:37
#
Війна війною, а інтереси забудовників потрібно вирішувати, дуже чекаю на цю перемогу впевнений буде абсурдно)
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