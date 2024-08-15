Головне за четвер: «хрущовки», ОВДП та «вибірковий дефолт»

Попри війну, в Україні знову порушується тема «хрущовок». Як розповіла «Мінфіну» Олена Шуляк, голова профільного парламентського комітету ВР, законопроєкт про комплексну реконструкцію кварталів старого житлового фонду готується до другого читання та може бути внесений до сесійної зали вже до кінця цього року.

Приватбанк знизив комісію за переказ валюти на закордонні картки

Державний Приватбанк знизив з 2% до 1% тариф на міжнародні перекази у Приват24 з валютних карток Приватбанку на закордонні картки.

Гривневі ОВДП: як зібрати 300 мільярдів, не вмикаючи друкарський верстат

Витрати України на війну, які уряд не може закривати за рахунок міжнародної фінансової допомоги, постійно зростають. Вже з кінця весни посадовці говорять про те, що до кінця року, залежно від подальшої інтенсивності воєнних дій, доведеться додатково знайти від 400 млрд до 500 млрд гривень, або близько $10−12 млрд. Як зібрати цей ресурс на внутрішньому ринку за допомогою ОВДП?

Райффайзенбанк закриває росіянам можливість виводити валюту за кордон

Райффайзенбанк — найбільший із іноземних банків, які продовжують працювати в росії, — з 2 вересня припинить здійснювати вихідні перекази у валюті для клієнтів фізосіб.

Що означає зниження кредитного рейтингу України до рівня «вибірковий дефолт»

13 серпня рейтингове агентство Fitch погіршило довгостроковий кредитний рейтинг України з рівня «С» (дефолт неминучий) до «RD» (обмежений дефолт), а євробондів-2026 на $750 млн, за якими Україна не сплатила купон 1 серпня, — до рівня «D» (дефолт). Чому це відбувається і до яких наслідків призведе, розповів голова фінансового комітету BP Данило Гетманцев.

ОВДП: купувати чи не купувати? Яка зараз дохідність по гривневим ОВДП (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про: