У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:
15 серпня 2024, 18:10
ОВДП: купувати чи не купувати? Яка зараз дохідність по гривневим ОВДП (відео)
- перспективи ОВДП в Україні;
- потенційних покупців гривневих ОВДП;
- що буде з гривневими ОВДП у 2024 році;
- мінуси ОВДП;
- дохідність для потенційних покупців ОВДП;
- прогноз курсу долара та євро на період з 15 до 21 серпня.
Академія «Мінфін»: Інвестування в ОВДП
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
Якщо вже так вам подобаються junk bonds, то купуйте облігації з більшим рівнем доходності. Або на турецькі подивіться.