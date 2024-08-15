Райффайзенбанк закриває росіянам можливість виводити валюту за кордон

Райффайзенбанк — найбільший із іноземних банків, які продовжують працювати в росії, — з 2 вересня припинить здійснювати вихідні перекази у валюті для клієнтів фізосіб, повідомляє Frank RG з посиланням на службу підтримки банку.

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Що відомо

Обмеження було запроваджено у зв'язку з рішенням материнської структури банку — австрійської групи RBI, припис якої, своєю чергою, видав Європейський центробанк, повідомили у службі підтримки.

«Нам шкода, якщо ця ситуація порушить ваші фінансові плани, але ми не можемо вплинути на це рішення», — заявили в Райффайзенбанку.

За словами іншого представника банку, через вимоги ЄЦБ можуть «закритися» й інші його продукти, а якщо керівництво не встигне виконати приписи регуляторів, то кредитній організації в росії взагалі загрожує повне припинення роботи.

Нагадаємо

Раніше «Райффайзен» у росії вже заявляв про скорочення цілого спектру послуг через припис європейського регулятора. Наприклад, у липні Райффайзенбанк перестав відкривати нові брокерські рахунки та погіршив умови за старими, у серпні — призупинив доступ для роздрібних інвесторів до купівлі та продажу юанів та юаневих облігацій, а у вересні закриває всі свої БПІФ.

Крім того, з 1 липня кредитна організація припинила нараховувати відсотки за накопичувальними рахунками.

Раніше Райффайзенбанк повідомляв про зниження обсягів кредитування, щоб виконати припис ЄЦБ.

Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International у своєму звіті за другий квартал 2024 року попереджала, що відповідно до вимог Європейського центрального банку RBI ще більше скоротить бізнес у росії.

Перші наслідки для клієнтів, такі як обмеження платежів, вже набули чинності, далі будуть додаткові заходи, зазначали у групі.

У березні 2023 року стало відомо, що ЄЦБ посилив тиск на RBI, наполягаючи, щоб австрійський банк прискорив процес виходу з росії. Сама ж група визнавала, що залишити російський ринок їй буде складно, а продавати банк за будь-яку ціну вона не має наміру.