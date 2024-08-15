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15 серпня 2024, 12:34

Що означає зниження кредитного рейтингу України до рівня «вибірковий дефолт»

13 серпня рейтингове агентство Fitch погіршило довгостроковий кредитний рейтинг України з рівня «С» (дефолт неминучий) до «RD» (обмежений дефолт), а євробондів-2026 на $750 млн, за якими Україна не сплатила купон 1 серпня, — до рівня «D» (дефолт). Чому це відбувається і до яких наслідків призведе, розповів голова фінансового комітету BP Данило Гетманцев.

13 серпня рейтингове агентство Fitch погіршило довгостроковий кредитний рейтинг України з рівня «С» (дефолт неминучий) до «RD» (обмежений дефолт), а євробондів-2026 на $750 млн, за якими Україна не сплатила купон 1 серпня, — до рівня «D» (дефолт).

Такий перегляд рейтингу є абсолютно очікуваним і тимчасовим, за яким немає жодної зради.

Зниження рейтингу відображає:

  • початок процедури обміну проблемного боргу, відповідно до умов реструктуризації, про що було оголошено 9 серпня;
  • формальний пропуск Україною купонного платежу за одним із випусків єврооблігацій, що мав відбутися 1 серпня (+10-денний пільговий період), але при цьому сторони вже були у процедурі реструктуризації.

Писав про це, як і про очікувану перспективу зниження рейтингу до рівня «RD» (вибірковий дефолт) наприкінці липня, коли Fitch знизив рейтинг із «СС» до рівня «С».

Вкотре нагадаю для всіх, хто нервово реагує на слово «дефолт»:

1) Україна зараз перебуває на етапі фіналізації угоди про реструктуризацію боргу за суверенними єврооблігаціями та гарантованими облігаціями Укравтодору, принципова домовленість щодо якої була досягнута 22 липня із Комітетом кредиторів.

2) Відповідно до досягнутих домовленостей, 9 серпня Україна оголосила про пропозицію обміну та запит на згоду щодо змін умов випуску єврооблігацій. Зараз відбувається голосування з боку тримачів єврооблігацій, яке триватиме до 27 серпня.

3) Для його результативного завершення необхідна підтримка не менше 2/3 власників єврооблігацій усіх випусків та понад 50% — кожного випуску.

Після завершення всіх формальних юридичних процедур реструктуризації кредитний рейтинг України знову буде підвищено до рівня «СС» або «CCC». Утім, тут також не повинно бути ілюзій. Допоки триватиме повномасштабна війна, наш кредитний рейтинг залишатиметься спекулятивним, а доступ до зовнішнього комерційного ринку запозичень — закритим або суттєво обмеженим. В таких умовах важливо, аби Україна залишалась надійним і передбачуваним боржником, що, власне, ми і демонструємо весь цей час.

Отже, спокійно реагуємо на «парад» зниження суверенних кредитних рейтингів у серпні і чекаємо на фіналізацію боргової угоди. Впевнений, з огляду на досягнуті домовленості із Комітетом кредиторів, підтримку МВФ та партнерів, реструктуризація закінчиться успішно.

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За оцінками Мінфіну, після реструктуризації Україна зменшить свій державний борг на $8,67 млрд та заощадить $22,75 млрд на боргових виплатах до 2033 року, що будуть використані на першочергові потреби країни. Угода знизить боргове навантаження на бюджет та економіку, дозволивши повернутися на траєкторію боргової стійкості у середньо- і довгостроковій перспективі.

Автор:
Гетманцев Данило
голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцев Данило
Верховна Рада
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