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31 липня 2024, 20:00

Мораторій на виплату зовнішнього боргу, зростання готівки у банків: головне за середу

Зеленський підписав закон про мораторій на виплату зовнішнього боргу

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11396, який дозволяє уряду призупинити виплати за зовнішнім боргом до 1 жовтня. Документ також дозволяє уряду перевести гарантований державою борг колишнього Укравтодору в «периметр» державного боргу і здійснити його реструктуризацію.

Україні необхідно зібрати 120 млрд гривень за рахунок збільшення податків до 2025 — міністр фінансів

За перше півріччя 2024 року обсяги касових оборотів банків зросли — НБУ

Обсяг надходжень готівки до кас банків за січень — червень цього року становив 1 307,6 млрд грн. Це на 9,5% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Державні банки цього року сплатили понад 36 мільярдів гривень податків

Банки державного сектору у 2024 році перерахували до держбюджету України податок на прибуток сумою 36,1 мільярда гривень (36 120,4 млн грн). Зокрема, за результатами діяльності 2023 року держбанки перерахували понад 32 мільярди гривень (32 014,1 млн грн).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
31 липня 2024, 22:03
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