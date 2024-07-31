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31 липня 2024, 14:31

Зеленський підписав закон про мораторій на виплату зовнішнього боргу

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11396, який дозволяє уряду призупинити виплати за зовнішнім боргом до 1 жовтня. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11396, який дозволяє уряду призупинити виплати за зовнішнім боргом до 1 жовтня.
Фото: president.gov.ua

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Документ також дозволяє уряду перевести гарантований державою борг колишнього Укравтодору в «периметр» державного боргу і здійснити його реструктуризацію (йдеться про серію єврооблігацій 2021 року на загальну суму $700 млн + відсотки).

Читайте також: Держборг України за місяць зріс на 53 млрд

Нагадаємо

Кабмін ухвалив відповідний законопроєкт 18 липня.

«Мінфін» писав, що Україні вдалося досягти принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України щодо реструктуризації боргу.

Угода про реструктуризацію передбачатиме, що існуючі єврооблігації в обігу будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%.

Після завершення реструктуризації строк погашення єврооблігацій буде продовжено: перше погашення на суму $1,172 млрд відбудеться у 2029 році. Для порівняння, без реструктуризації, основна сума боргу в розмірі $9,381 млрд (без урахування капіталізованих відсотків) підлягала б виплаті в період з 2024 по 2029 рік.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+71
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
31 липня 2024, 14:53
#
Дефолт под чужим именем.
+
0
Kolya12377
Kolya12377
31 липня 2024, 14:57
#
А война и терроризм не под именем спецобсерации?
+
+42
3212242
3212242
31 липня 2024, 14:58
#
Спеціальна недефолтна операція.
+
+15
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
31 липня 2024, 15:18
#
Дефолт на мові ЗЕ і Ко
+
0
Kankakee
Kankakee
31 липня 2024, 15:23
#
Не зовсім зрозумів — а з першого жовтня що зміниться? Це просто оттягування обвалу гривні? Ще якийсь сюрприз?🙈 постійно натикаюся на те що комунікація тікущою влади з народом провалена повністю — є якісь окремі виступи окремих посадових осіб, які ніяк не складаються в єдину картину, а навпаки протиріччять один одному. Де ,🤬, пояснення як народу жити в умовах війни?
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