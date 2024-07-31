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31 липня 2024, 9:00

Державні банки цього року сплатили понад 36 мільярдів гривень податків

Банки державного сектору у 2024 році перерахували до держбюджету України податок на прибуток сумою 36,1 мільярда гривень (36 120,4 млн грн). Про це Міністерство фінансів повідомило у відповідь на запит hromadske.

Банки державного сектору у 2024 році перерахували до держбюджету України податок на прибуток сумою 36,1 мільярда гривень (36 120,4 млн грн).
Фото: depositphotos

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Сплата податків

Зокрема, за результатами діяльності 2023 року держбанки перерахували понад 32 мільярди гривень (32 014,1 млн грн).

За прогнозом банків станом на сьогодні, у 2024 році додатково буде перераховано понад 11 мільярдів гривень (11 146 млн грн) податку на прибуток.

Водночас державні банки сплатили цьогоріч до держбюджету дивіденди сумою 24,3 мільярда гривень (24 350,4 млн грн).

Читайте: Доходи банків цьогоріч зросли на 27% — Опендатабот

Нагадаємо

У грудні 2023 року набрав чинності закон про додаткове тимчасове оподаткування банків. Згідно з ним, з банків стягують 50% прибутків за 2023 рік. А з січня 2024 року базова ставка податку на прибуток для банків становитиме 25% (до того була 18%).

Як писав раніше «Мінфін», майже 68 млрд грн прибутку після оподаткування отримали 63 українські банки за 5 місяців 2024 року. Це вже на чверть більше порівняно з відповідним періодом торік.

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Джерело: Мінфін
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