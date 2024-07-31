Україні необхідно зібрати 120 млрд гривень за рахунок збільшення податків до 2025 — міністр фінансів

Україні необхідно зібрати 120 млрд гривень за рахунок збільшення податків до 2025 року. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю «РБК Україна».

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Підвищення податків

«Бажаний для країни варіант — це зібрати 120 млрд гривень за рахунок збільшення податків ще цього року. Це можливо, але потрібна системна парламентська робота. Поки ж у нас пауза через перерву в роботі Ради, і ця пауза нас турбує. Але я сподіваюся, що після вимушеної перерви парламент швидко ухвалить необхідні рішення», — сказав міністр.

Марченко зазначив, що підвищення податків все одно не дозволить повністю закрити потреби Сил оборони і «діра» в бюджеті досі існує.

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«Так, 5 млрд було у травні, зараз це вже 6 млрд. Але ж нам ще треба перекрити потреби з урахуванням того, що ми перекидали кошти з грошового забезпечення військових на закупівлю озброєння на початку цього року. Через це загальна потреба складає 500 млрд гривень, що ми і передбачили у змінах до бюджету. Це орієнтовно $12 млрд», — повідомив міністр фінансів.

При цьому він зазначив, що вже немає статей видатків держбюджету, які можна було б скоротити.

Підвищення податків

Нагадаємо, що спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Верховна Рада може не схвалити ініціативу уряду про військовий збір. Замість нього можуть підвищити ПДВ.

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У липні Кабмін схвалив два законопроєкти: перший — про зміни до Податкового кодексу для фінансування додаткових військових видатків, другий — зміни до держбюджету для підвищення військових видатків. Додаткові критично важливі потреби уряд оцінює у 500,3 млрд грн, зокрема 495,3 млрд грн — на оборону.

Уряд очікує, що підвищення військового збору та деякі інші заходи дасть змогу мобілізувати на сектор безпеки та оборони ресурсів на 121,8 млрд грн.