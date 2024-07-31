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31 липня 2024, 10:10

Україні необхідно зібрати 120 млрд гривень за рахунок збільшення податків до 2025 — міністр фінансів

Україні необхідно зібрати 120 млрд гривень за рахунок збільшення податків до 2025 року. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю «РБК Україна».

Україні необхідно зібрати 120 млрд гривень за рахунок збільшення податків до 2025 року.
Фото: міністр фінансів Сергій Марченко

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Підвищення податків

«Бажаний для країни варіант — це зібрати 120 млрд гривень за рахунок збільшення податків ще цього року. Це можливо, але потрібна системна парламентська робота. Поки ж у нас пауза через перерву в роботі Ради, і ця пауза нас турбує. Але я сподіваюся, що після вимушеної перерви парламент швидко ухвалить необхідні рішення», — сказав міністр.

Марченко зазначив, що підвищення податків все одно не дозволить повністю закрити потреби Сил оборони і «діра» в бюджеті досі існує.

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«Так, 5 млрд було у травні, зараз це вже 6 млрд. Але ж нам ще треба перекрити потреби з урахуванням того, що ми перекидали кошти з грошового забезпечення військових на закупівлю озброєння на початку цього року. Через це загальна потреба складає 500 млрд гривень, що ми і передбачили у змінах до бюджету. Це орієнтовно $12 млрд», — повідомив міністр фінансів.

При цьому він зазначив, що вже немає статей видатків держбюджету, які можна було б скоротити.

Підвищення податків

Нагадаємо, що спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Верховна Рада може не схвалити ініціативу уряду про військовий збір. Замість нього можуть підвищити ПДВ.

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У липні Кабмін схвалив два законопроєкти: перший — про зміни до Податкового кодексу для фінансування додаткових військових видатків, другий — зміни до держбюджету для підвищення військових видатків. Додаткові критично важливі потреби уряд оцінює у 500,3 млрд грн, зокрема 495,3 млрд грн — на оборону.

Уряд очікує, що підвищення військового збору та деякі інші заходи дасть змогу мобілізувати на сектор безпеки та оборони ресурсів на 121,8 млрд грн.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 13

+
+166
stas12345
stas12345
31 липня 2024, 10:12
#
Дивіться щоб на 120 млрд меньше не зібрали)
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
31 липня 2024, 13:14
#
А скорее всего так и будет , ибо экономический блок у нас заточен не на рост экономики , а на улучшенный учет правительством остатков экономики
+
+122
nitrolog
nitrolog
31 липня 2024, 10:35
#
«При цьому він зазначив, що вже немає статей видатків держбюджету, які можна було б скоротити.»

Серйозно?
Може показати тобі пан Марченко де можна скоротити?
+
+69
Kharakternyk
Kharakternyk
31 липня 2024, 10:41
#
Україні необхідно вигнати пиньками та брудною мітлою всіх проф непридатних із влади. Бо з такими не бачити ні перемоги і ніяких економічних здобутків і ніякої нормальної відбудови в після воєнний час.
+
+85
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
31 липня 2024, 10:53
#
Я вже збився рахувати скільки у нас правохоронних органів, а ще страшніше порахувати скільки вони споживають коштів з бюджету, а результат мізерний тіньова екноміка цвіте буйним цвітом як і раніше, А МОЖНОВЛАДЦІВ цікавіть тільки якби ще з кріпаків податків здерти
+
+90
Vlad98
Vlad98
31 липня 2024, 11:21
#
Можна буде ще більше підняти зарплати чиновникам і збільшити їх кількість. А також укріпити західні кордони і накупити барабанів.
+
0
YevgenMuza
YevgenMuza
31 липня 2024, 12:46
#
А на пінгвінів?
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
31 липня 2024, 12:46
#
Вы чё, западные границы это приоритет. Плевать на ту Сумскую область с постоянными дрг или Харьковскую с липовыми укреплениями, главное Тису укрепить и шоб патрули с дорогами там черкщк каждые 10 метров были.
+
+30
mac
mac
31 липня 2024, 11:39
#
Смысл повышать налоги. Если все повышения налогов на премии и компенсации депутатам и министрам уходят)
+
+30
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
31 липня 2024, 11:46
#
В этом и весь смысл
+
+13
Mini Mi
Mini Mi
31 липня 2024, 12:45
#
Мда и это министр финансов говорит. Народ совсем за дураков держит.
+
0
nitrolog
nitrolog
31 липня 2024, 13:10
#
А вибори 19 року хіба це не довели?
він тримає народ за тих хто він є))
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
31 липня 2024, 13:10
#
120 млрд / 30 млн человек = 4000 грн с носа . прикольно .
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