Після того, як з ринку вийшла «Українська біржа», кількість угод з держоблігаціями на фондових біржах України впала у 2,5 раза до 6,91 тис на тиждень. Про це пише Mind.ua із посиланням на дані «Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках».
31 липня 2024, 19:47
Після виходу з ринку «Української біржі» різко впала кількість угод з держоблігаціями
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Кількість угод зменшилась, але обсяги зросли
Скорочення кількості угод з корпоративними цінними паперами було менш значним — на 14,4%, до 923. Нетто-трансакції за державними облігаціями впали на 20,1% — до 3,40 тис., а за корпоративними — на 26,4%, до 0,28 тис.
Попри падіння кількості угод, обсяг торгів за держоблігаціями зріс на 2,6% — до 17,52 млрд грн на тиждень, а за корпоративними — на 6,9%, до 2,53 млрд грн.
Фондові біржі України
- Регулятор (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) анулював ліцензію «Української біржі» через те, що один з її власників підпадає під санкції. Біржа припинила працювати 8 липня.
- Наразі на ринку України лишається лише дві фондові біржі — ПФТС та «Перспектива». ПФТС також здає ліцензію через недостатність капіталу.
- Уряд розглядає можливість створення нової фондової біржі.
Джерело: Мінфін
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