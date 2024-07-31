Після виходу з ринку «Української біржі» різко впала кількість угод з держоблігаціями

Після того, як з ринку вийшла «Українська біржа», кількість угод з держоблігаціями на фондових біржах України впала у 2,5 раза до 6,91 тис на тиждень. Про це пише Mind.ua із посиланням на дані «Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках».

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Кількість угод зменшилась, але обсяги зросли

Скорочення кількості угод з корпоративними цінними паперами було менш значним — на 14,4%, до 923. Нетто-трансакції за державними облігаціями впали на 20,1% — до 3,40 тис., а за корпоративними — на 26,4%, до 0,28 тис.

Попри падіння кількості угод, обсяг торгів за держоблігаціями зріс на 2,6% — до 17,52 млрд грн на тиждень, а за корпоративними — на 6,9%, до 2,53 млрд грн.

Фондові біржі України