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10 травня 2024, 14:41

Найстаріша фондова біржа України ПФТС здає ліцензію

Найстарша фондова біржа України ПФТС припиняє діяльність через невідповідність умов роботи, які висуває регулятор — НКЦПФР. За здачу ліцензії проголосували акціонери 29 квітня. Про це повідомляється на сайті біржі.

Найстарша фондова біржа України ПФТС припиняє діяльність через невідповідність умов роботи, які висуває регулятор — НКЦПФР.

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Причина прийняття такого рішення — недостатність власних резервів. Регулятор вимагає, щоб вони становили 22 млн грн, але ПФТС забезпечена лише на 11,9 млн.

49,9% акцій біржі належать з 2020 року є найбільшій товарній біржі Китаю BOCE (Hong Kong) Co. Limited. Її директор Янь Дуншен направляв листа до президента Володимира Зеленського, голови ОП Андрія Єрмака, членів уряду та голови НКЦПФР Руслана Магомедова з проханням «посприяти тимчасовому відтермінуванню на період дії воєнного стану» вимог згаданого положення, але ймовірно до його листів не прислухались.

Аби відповідати нормативам регулятора акціонери 29 квітня ухвалили рішення про проведення додаткового випуску акцій на 30 млн грн. Але, схоже, що китайські інвестори не зможуть взяти участь у викупі додаткових акцій.

Раніше «Мінфін» писав про те, що дві з трьох фондових бірж можуть втратити ліцензії. Якщо до ПФТС були претензії щодо капіталу, то до «Української біржі» є питання щодо наявності серед акціонерів підсанкційних осіб. Втім, в УБ повідомили, що не можуть самостійно виключити їх й будуть боротися за ліцензію у судах.

Якщо УБ також буде закрита, то в Україні лишиться всього одна фондова біржа — «Перспектива».

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+58
Abramon
Abramon
10 травня 2024, 14:59
#
В Україні фондовий ринок «мертвий» вже років 12. 22 млн грн не знайшли для продовження діяльності, про що можна говорити.
+
0
juular
juular
10 травня 2024, 15:03
#
И тут китайцев киданули
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0
Anatoll France
Anatoll France
10 травня 2024, 16:32
#
Давно пора. Треба переробити фондовий ринок в Україні з нуля. Фондова біржа України мусить бути в смартфоні з легким доступом до активів.
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