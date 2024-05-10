Найстаріша фондова біржа України ПФТС здає ліцензію

Найстарша фондова біржа України ПФТС припиняє діяльність через невідповідність умов роботи, які висуває регулятор — НКЦПФР. За здачу ліцензії проголосували акціонери 29 квітня. Про це повідомляється на сайті біржі.

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Причина прийняття такого рішення — недостатність власних резервів. Регулятор вимагає, щоб вони становили 22 млн грн, але ПФТС забезпечена лише на 11,9 млн.

49,9% акцій біржі належать з 2020 року є найбільшій товарній біржі Китаю BOCE (Hong Kong) Co. Limited. Її директор Янь Дуншен направляв листа до президента Володимира Зеленського, голови ОП Андрія Єрмака, членів уряду та голови НКЦПФР Руслана Магомедова з проханням «посприяти тимчасовому відтермінуванню на період дії воєнного стану» вимог згаданого положення, але ймовірно до його листів не прислухались.

Аби відповідати нормативам регулятора акціонери 29 квітня ухвалили рішення про проведення додаткового випуску акцій на 30 млн грн. Але, схоже, що китайські інвестори не зможуть взяти участь у викупі додаткових акцій.

Раніше «Мінфін» писав про те, що дві з трьох фондових бірж можуть втратити ліцензії. Якщо до ПФТС були претензії щодо капіталу, то до «Української біржі» є питання щодо наявності серед акціонерів підсанкційних осіб. Втім, в УБ повідомили, що не можуть самостійно виключити їх й будуть боротися за ліцензію у судах.

Якщо УБ також буде закрита, то в Україні лишиться всього одна фондова біржа — «Перспектива».