«Українська біржа» зупинила роботу через анулювання ліцензій

«Українська біржа» з 8 липня припинила роботу внаслідок анулювання ліцензій. Про це повідомляє пресслужба біржі.

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Анулювання ліцензії

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) 5 червня застосувала санкцію до УБ у вигляді анулювання ліцензій. Причиною стала наявність підсанкційної особи серед бенефіціарів. Відповідна постанова мала набути чинності через 30 календарних днів з дня її прийняття — 5 липня.

Зазначається, що «Українська біржа» подала до Київського окружного суду позовну заяву про визнання протиправною і скасування постанови НКЦПФР про анулювання ліцензій.

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«Станом на ранок 8 липня нам не відомий результат розгляду судом заяви про забезпечення позову, тому сьогодні, 8 липня, торги не проводяться», — йдеться у повідомленні.

Водночас за даними Нацкомісії, розглянувши заяву УБ суд прийняв ухвалу про відмову у вжитті заходів забезпечення позову.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», раніше Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила, що незабаром 2 з 3-х українських бірж можуть бути позбавлені ліцензій. Йшлося про ПФТС та «Українську біржу».