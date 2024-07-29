Держборг України за місяць зріс на 53 млрд

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 липня 2024, 18:44

Держборг України за місяць зріс на 53 млрд

Державний борг збільшився за місяць ще на 53 мільярди гривень. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Державний борг збільшився за місяць ще на 53 мільярди гривень.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Станом на 30 червня він становив 6 трильйонів 167,97 млрд грн, або $152,16 млрд. Протягом червня він збільшився на 52,71 млрд грн у гривневому еквіваленті, або на $1,16 млрд — у доларовому.

Зокрема, державний та гарантований державою зовнішній борг на 30 червня становив 4 трильйонів 456,38 млрд грн (72,25% загальної суми державного та гарантованого держборгу), або $109,93 млрд. Внутрішній державний та гарантований борг становив 1 трильйон 711,59 млрд грн (27,75 %), або $42,22 млрд.

Державний борг становив 5 трильйонів 850,15 млрд грн (94,85% загальної суми), або $144,31 млрд, у тому числі:

  • зовнішній — 4 трильйона 207,57 млрд грн (68,22% загальної суми), або $103,79 млрд;
  • внутрішній — 1 трильйон 642,58 млрд грн (26,63% загальної суми), або $40,52 млрд.

Гарантований державою борг України становив 317,82 млрд грн (5,15%), або $7,84 млрд. У тому числі:

  • зовнішній — 248,81 млрд грн (4,03 %), або $6,14 млрд;
  • внутрішній — 69,01 млрд грн (1,12 %), або $1,7 млрд.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+30
bonv
bonv
29 липня 2024, 18:48
#
І продовжить рости бєшеними темпами!
+
+10
Mini Mi
Mini Mi
29 липня 2024, 19:02
#
Как только краник внешнего бабла прикроется, то и гривне и тем кто тут останется жить будет полная Ж
+
+15
Kankakee
Kankakee
29 липня 2024, 19:30
#
Бо на економіку забили, замість того щоб будувати свій впк вкладаємося в впк інших країн 🤷 і так — це було правильно поки був розрахунок грати в коротку, відбитися і відгородитися від Росії стіною + підписати якийсь договір з НАТО, і нарощувати далі свій військовий потенціал аж до повернення ядерної зброї, 🙀 але Путін розрахував що при війні в довгу він виграє, бо зараз основна рушійна сила цієї війни - це жива сила, а в нього 4,5 разів більше цього ресурсу. давно ж озвучений тезис Росії про те що Путін готовий воювати до останнього українця , і чекати коли підтримка України видохнеться 🤦‍♂️
+
0
Prya
Prya
29 липня 2024, 20:11
#
Нас захистить НАТО вiд ворога
+
0
godvinik
godvinik
29 липня 2024, 20:12
#
С долговой ямы государство Украина не выберется теперь никогда
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Death, Najara и 15 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами