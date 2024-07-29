Держборг України за місяць зріс на 53 млрд

Державний борг збільшився за місяць ще на 53 мільярди гривень. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

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Станом на 30 червня він становив 6 трильйонів 167,97 млрд грн, або $152,16 млрд. Протягом червня він збільшився на 52,71 млрд грн у гривневому еквіваленті, або на $1,16 млрд — у доларовому.

Зокрема, державний та гарантований державою зовнішній борг на 30 червня становив 4 трильйонів 456,38 млрд грн (72,25% загальної суми державного та гарантованого держборгу), або $109,93 млрд. Внутрішній державний та гарантований борг становив 1 трильйон 711,59 млрд грн (27,75 %), або $42,22 млрд.

Державний борг становив 5 трильйонів 850,15 млрд грн (94,85% загальної суми), або $144,31 млрд, у тому числі:

зовнішній — 4 трильйона 207,57 млрд грн (68,22% загальної суми), або $103,79 млрд;

внутрішній — 1 трильйон 642,58 млрд грн (26,63% загальної суми), або $40,52 млрд.

Гарантований державою борг України становив 317,82 млрд грн (5,15%), або $7,84 млрд. У тому числі: