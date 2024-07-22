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22 липня 2024, 10:54

Україна домовилася з кредиторами про відстрочку виплат за зовнішнім боргом — Шмигаль

Київ досяг принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України. Про це в телеграм-каналі написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Київ досяг принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України.
Фото:depositphotos

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Домовленості з кредиторами

«Сьогодні ми досягли принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України. Це важливий етап процесу реструктуризації боргу, що дозволить зекономити 11,4 млрд дол США на його обслуговуванні протягом наступних трьох років та 22,75 млрд — до 2033 року.

Таким чином ми зможемо вивільнити ресурси на нагальні потреби: нашу оборону, соціальний захист та відновлення», — написав він.

Умови відстрочки

Досягнення принципових домовленостей — це важливий етап процесу реструктуризації державного зовнішнього комерційного боргу України.

Угода про реструктуризацію передбачатиме, що існуючі єврооблігації в обігу будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%.

Після завершення реструктуризації строк погашення єврооблігацій буде продовжено: перше погашення на суму 1,172 мільярда доларів США відбудеться у 2029 році. Для порівняння, без реструктуризації, основна сума боргу в розмірі 9,381 мільярда доларів США (без урахування капіталізованих відсотків) підлягала б виплаті в період з 2024 по 2029 рік.

Згідно з досягнутими домовленостям, будуть випущені нові єврооблігації: чотири серії Облігацій A з погашенням у 2029, 2034, 2035 і 2036 роках та чотири серії Облігацій B з погашенням у 2030, 2034, 2035 і 2036 роках.

Купонні платежі Облігацій A: 1,75% у 2024−2025 роках, 4,5% у 2026 — першому півріччі 2027 року, 6% у другому півріччі 2027−2033 років, та 7,75% починаючи з 2034 року і надалі.

Купонні платежі Облігацій B: відсутні до другої половини 2027 року, далі 3% з другого півріччя 2027 року до 2033 року, і підвищення до 7,75% з 2034 року і надалі.

Досягнуті домовленості підтримуються Комітетом кредиторів України та відповідають цільовим показникам програми Механізму розширеного фінансування МВФ, зокрема: (1) співвідношення боргу до ВВП складатиме 82% до кінця 2028 року, (2) співвідношення боргу до ВВП складатиме 65% до кінця 2033 року, (3) середня потреба у фінансуванні буде на рівні 8% від ВВП у 2028 — 2033 роках.

Наразі Україна має намір здійснити угоду з реструктуризації якнайшвидше, за умови готовності документації.

Що дають домовленості Україні

Досягнуті домовленості передбачають зменшення боргу України через номінальне зниження вартості єврооблігацій на 37% на початковому етапі, що зменшить обсяг боргу на 8,67 мільярда доларів США, та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%. Цей той рівень, який дозволить нам відновити боргову стійкість, виконати цілі програми МВФ і дотриматись домовленостей з міжнародними партнерами, зокрема, з Групою кредиторів України.

Угода забезпечить економію 11,4 мільярда доларів США на обслуговуванні боргу протягом наступних 3 років. До 2033 року економія складе 22,75 мільярда доларів США. Це звільнить життєво необхідні фінансові ресурси, які можуть бути спрямовані на оборону та соціальні видатки.

Завершення цієї угоди про реструктуризацію створить умови для якнайшвидшого повернення України на міжнародний ринок капіталу, коли ситуація з безпекою стабілізується, щоб фінансувати швидке відновлення та реконструкцію нашої країни.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+38
w33
w33
22 липня 2024, 11:15
#
Кредитори добрі, з розумінням ставляться, все буде як треба!
Ну як бонус пішов відкатик по баксу
+
0
godvinik
godvinik
22 липня 2024, 11:48
#
Так податки підняли до небес, кредиторам відсотки гарантовані, тому і погодилися на відтермінування тіла кредиту
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
22 липня 2024, 11:42
#
Тут був якийсь перець, який розповідав, що він «як тримач єврооблігацій буде голосувати за дефолт», де ти дядько?))
+
+9
tckgoblinu
tckgoblinu
22 липня 2024, 11:44
#
«Таким чином ми зможемо вивільнити ресурси на нагальні потреби: нашу оборону, соціальний захист та відновлення»

«Соціальний захист» це той, де вже розглядаються варіанти заморозити мінімальну заробітну плату та соціальні виплати на 2025−2027 роки чи якийсь інший «соціальний захист»?)
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
22 липня 2024, 11:46
#
«Угода забезпечить економію 11,4 мільярда доларів США на обслуговуванні боргу протягом наступних 3 років. До 2033 року економія складе 22,75 мільярда доларів США. Це звільнить життєво необхідні фінансові ресурси, які можуть бути спрямовані на оборону та соціальні видатки.»

Ну от нехай тільки після цього спробують хоча б заспівати про «не вистачає коштів на оборонну промисловість та соціалку» :)
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