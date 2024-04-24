Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні

У середу, 24 квітня, президент США Джо Байден підписав законопроєкт про пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на $95,3 млрд.

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На витрати, пов'язані з підтримкою України, в законопроекті заклали майже $61 млрд.

Як розподілять кошти

Кошти розподілять за кількома напрямками. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що:

$49,9 млрд підуть на оборонні видатки,

$7,8 млрд — потенційна бюджетна підтримка,

$1,57 млрд — економічна допомога,

$400 млн — захист кордонів та гуманітарне розмінування.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Сенат США ввечері, 23 квітня, схвалив законодавчий пакет, який передбачає виділення майже $61 мільярда додаткової військової та економічної допомоги Україні.