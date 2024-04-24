У середу, 24 квітня, президент США Джо Байден підписав законопроєкт про пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на $95,3 млрд.
24 квітня 2024, 18:15
Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні
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На витрати, пов'язані з підтримкою України, в законопроекті заклали майже $61 млрд.
Як розподілять кошти
Кошти розподілять за кількома напрямками. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що:
- $49,9 млрд підуть на оборонні видатки,
- $7,8 млрд — потенційна бюджетна підтримка,
- $1,57 млрд — економічна допомога,
- $400 млн — захист кордонів та гуманітарне розмінування.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Сенат США ввечері, 23 квітня, схвалив законодавчий пакет, який передбачає виділення майже $61 мільярда додаткової військової та економічної допомоги Україні.
Джерело: Мінфін
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