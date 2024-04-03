В Україні нова хвиля автобуму: продавці вже переписують цінники

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 квітня 2024, 7:53

В Україні нова хвиля автобуму: продавці вже переписують цінники

Попри війну та проблеми в економіці, продажі авто в Україні виходять на нові рекорди. «Мінфін» розбирався, що відбувається на авторинку, і які машини зараз можна вигідно купити.

Попри війну та проблеми в економіці, продажі авто в Україні виходять на нові рекорди.

З початку року у вітчизняних автосалонах побільшало клієнтів. І в січні, і в лютому продажі нових машин виявилися рекордними. За даними Autoconsulting, у січні дилери реалізували близько 4,9 тисячі нових автомобілів, що на 37% перевищило показники аналогічного періоду минулого року. У лютому продано понад 6 тисяч машин, це майже на 60% більше, ніж у лютому 2023 року. За підсумками березня вдалося реалізувати 6,6 тисячі авто, що на 28% перевищує торішні березневі показники.

За словами голови компанії Autoconsulting Олега Омельницького, наприклад, сегмент нових автомобілів зростає з початку року, і за підсумками першого кварталу дилери зуміли продати на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як каже керівник Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький, ринок вживаних авто зростає ще активніше, ніж новий. Але на ньому помітно змінилися тенденції: імпорт вживаних машин із кожним місяцем знижується, а ось внутрішні перепродажі, навпаки, набирають обертів. Плюс — продавці все частіше готові торгуватися. Цінники на деякі авто просто впали.

Читайте також: Розмитнення авто в «Дії»: чому виграють власники елітних авто та програють покупці «битків»

Що стоїть за рекордами продажів

Про зростання говорили всі автодилери, з якими спілкувався «Мінфін».

«Ринок зростає. Торік було подолано дефіцит авто, викликаний наслідками пандемії та кризою на ринку напівпровідників. Галузь повернулася до звичних процесів: реклама, тест-драйви, презентації новинок. Повернулася і цінова конкуренція», — зазначає керівник департаменту з продажу, розвитку дилерської мережі та якості обслуговування клієнтів компанії «Ніссан Україна» Дмитро Кондраков.

Олег Омельницький з Autoconsulting каже, що у багатьох дилерів продажі зростають навіть швидше за ринок. Наприклад, у січні продавці Renault відрапортували про плюс 141% до обсягів реалізації. У лютому на понад 100% зріс продаж Peugeot, майже на 98% — BMW, на 140% —KIA. У березні — рекордна динаміка у Geely (плюс 147,8%), Hyundai (понад 65%), KIA (плюс 52%) тощо.

За даними «Укравтопрому», за два місяці українці витратили на купівлю нових авто близько 15,8 млрд гривень. Причому майже половина цих грошей пішла на придбання авто зі списку топ-5. Продавці Toyota отримали 2,7 млрд, Volkswagen — 1,4 млрд, BMW — 1,3 млрд, Mercedes — понад мільярд, Renault — 973 млн гривень.

Ринок нових авто встановлював рекорди в окремі місяці минулого року. І цьому феномену експерти ще тоді знайшли пояснення.

«Багато українців, які відкладали оновлення авто до кращих часів, у результаті, через війну починають жити тут і зараз. І тому вирішують витратити гроші на машину своєї мрії, яку у мирний час, можливо, і не купили б», — каже Олег Омельницький.

Дмитро Кондраков із «Ніссан Україна» до важливих факторів відносить також повернення на ринок юросіб, з боку яких вже є стабільний попит на придбання машин.

Однією з причин автобуму є той факт, що багато українців втратили орієнтири для інвестування. Якщо раніше було вигідно вкласти у покупку квартири і потім здавати її в оренду, то зараз ринок нерухомості став дуже ризиковим. А альтернативу йому потенційні інвестори лише шукають. І деякі «між ділом» наважуються витратити частину «вільних» грошей і на покупку авто.

Ще один фактор вибухового зростання попиту на нові автомобілі — поява грошей у «нових» автовласників.

«Наприклад, значна частина наших клієнтів — військові. Зарплати у них хороші, деякі отримують компенсації після поранення, і вирішують витратити їх на машину. Ще одна численна категорія покупців — посадовці та підприємці, які «піднялися на війні», — розповів «Мінфіну» менеджер із продажу одного з київських автосалонів преміальних машин.

Високий попит на дорогі авто — ще один незвичайний тренд у країні, що воює. Весь минулий рік дорогі машини входили до топ-5 найбільш продаваних.

Омельницький каже, що одним із пояснень цього «феномену» є постачання на наш ринок авто 2022 року випуску, яке спочатку планувалося для інших країн, але після підвищення вимог щодо екологічного стандарту до Євро-6, так туди і не потрапили. Вони дешевші, ніж аналогічні моделі 2023 чи 2024 років, на 10−15%, тому українці охоче їх купують. «Зрозуміло, що зараз вибір таких авто вже помітно скоротився, їх майже всі розкупили. Але ті салони, де вони ще залишилися, як і раніше, багато продають», — розповідає Омельницький.

Зазначимо, що, за підсумками лютого, наприклад, продажі BMW зросли, порівнюючи з січнем, майже вдвічі, але в штуках продажі невеликі — лише 255 авто. У березні за цією маркою ще плюс 40,4% (реалізовано 358 нових авто).

Продажі Mercedes у лютому впали — мінус 7% — до 118 штук. Щоправда, вже у березні ця марка знову вийшла у плюс — продажі зросли на 48,3%. Хоча в штуках і тут продаж невеликий — 175 авто.

Продавці дорогих авто розраховують, що охолодження на ринку тимчасове. І прогнозують, що інтерес до преміальних машин ще більше зросте, як тільки на наш ринок почнуть надходити новинки (прем'єри багатьох нових моделей заплановані на весну-2024).

Читайте також: Ferrari, Audi, Mercedes: як їхні власники платять податок на розкіш і судяться з податковою

Замість преміальних авто — «електрички» з Китаю

Поки що ажіотаж у сегменті преміальних марок змінив справжній бум на ринку електромобілів.

Минулого місяця на їх продажі припало вже близько 20% від загальних обсягів реалізації авто. І охочих придбати «електрички» стає дедалі більше. Головна причина — до нас продовжують масово заїжджати електрокари з Китаю.

«Це фактично нові авто (може бути пробіг всього декілька кілометрів. Таким чином громадяни Піднебесної «легалізують» компенсації від держави за купівлю електрокарів і потім відразу ж продають їх посередникам — ред). Представлена дуже широка лінійка брендів та моделей. Можуть бути різні автомарки, наприклад, Volkswagen або Toyota, але машини вироблені в Китаї і за китайськими технологіями.

Скажімо, той же Volkswagen працює у КНР разом із китайським виробником FAW. Їхня відмінність — у дуже приємних цінах. За 25 тисяч доларів можна купити, наприклад, Volkswagen ID 4 у гарній комплектації. Цінники на такі авто в Європі — близько 40 тисяч євро, а в США за 30−35 тисяч доларів продають вживані моделі", — розповідає Станіслав Бучацький з Інституту досліджень авторинку.

Зростає коло шанувальників та китайських марок електрокарів. Наприклад, продаж «електричок» BYD в Україні за останній рік зріс у шість разів. У січні цьому бренду навіть вдалося потрапити до топ-10 найпопулярніших авто.

Водночас, інтерес покупців до різних маловідомих марок електрокарів із Піднебесної, за словами Омельницького, помітно впав.

Чому впав імпорт уживаних авто

Зростають й продажі вживаних авто. Причому на ринку вживаних машин відбуваються великі зміни. Якщо раніше «головним» у цьому сегменті був імпорт авто, то тепер на перший план виходять внутрішні перепродажі.

«Імпорт авто гальмується через блокування польського кордону. У січні до України завезли близько 17 тисяч авто, а в лютому — близько 20 тисяч, у березні — 21,4 тисячі, тоді як раніше щомісячні поставки досягали 25−30 тисяч авто. Крім того, між розмитненням та першою реєстрацією авто може пройти чимало часу. Скажімо, якщо машину везуть побитою, її потрібно ремонтувати. Чи достатньою буде пропозиція „свіжопригнаних“ авто на ринку — питання відкрите», — каже Бучацький.

За його даними, у березні найбільше в Україну завезли вживаних Volkswagen — понад 3 тисячі штук (найпопулярніші моделі — Golf (1019 штук) і Passat (636 штук)), Audi (1,8 тисяч), Nissan (1,7 тисяч) та Renault (1,6 тисячі).

Зберігається бум імпорту вживаних електрокарів.

У березні, наприклад, завезли 530 Nissan Leaf, 460 Tesla Model 3 (у лютому — 400 штук) та ще 356 Tesla Model Y (у лютому — близько 300 шт). Постачання електрокарів зростають з декількох причин.

По-перше, на них збільшується попит, по-друге, є податкові пільги під час розмитнення (плата з одного авто не перевищує 100−300 євро акцизного збору). Але при цьому наші посередники роблять ставку лише на декілька розкручених моделей від Nissan і Tesla. Інші завозяться буквально «поштучно». Наприклад, Ford Focus на електротязі минулого місяця імпортували лише 11 штук на всю країну.

Такий крен у бік окремих моделей раніше вже призвів до того, що, наприклад, автомобілі Tesla почали падати ціни.

Цього року ця тенденція посилилася.

На початку минулого року Tesla Model 3 можна було купити за 30 тисяч доларів. Зараз середня ціна — 20 тисяч, але можна знайти пропозиції і по 18−19 тисяч. І ціни продовжують падати. Цілком може бути ще мінус 3−4 тисяч доларів", — вважає Бучацький.

Однією з головних причин є великий потік авто «від Ілона Маска», який ринув в Україну ще рік тому і досі тримається на високих позначках. Так, сьогодні у продажу, щонайменше, у чотири рази більше авто, ніж бажаючих їх купити.

При цьому продавці скаржаться, що маржа швидко скорочується, а деяким уже доводиться продавати машини в мінус. Але, як пояснив «Мінфіну» киянин Ярослав, який займається замовленням вживаних авто в Європі та США, машини викуповуються наперед, із відстрочкою поставок і відмовитися від них зараз уже не можна. «Тому продовжуємо завозити, навіть якщо розуміємо, що заробити на них вже навряд чи вдасться», — каже Ярослав.

Дешевшають не лише Tesla. Той самий Nissan Leaf 2010 року, який минулого року коштував у середньому 10 тисяч доларів, зараз реально знайти за 8 тисяч, а є пропозиція і за 6 тисяч. Щоправда, у випадку з дешевими електрокарами є важливий нюанс.

«До нас масово везуть авто зі зношеними батареями. У міру зношування скорочується запас ходу електрокара (тобто кілометраж, який можна проїхати між підзарядками машини). У продажу зараз зустрічаються моделі, які мають запас ходу — всього до 100 кілометрів. Але за рахунок того, що низька ціна, люди беруть, вважаючи, що по місту такого кілометражу достатньо.

При цьому варто враховувати, що зношені батареї в найближчому майбутньому доведеться змінювати. Ставити нову батарею може виявитися дорожчим, ніж коштує автомобіль. Крім того, незрозуміло, як утилізувати акумулятор, що прийшов у непридатність. У нас уже з'явилися умільці, які обіцяють «реанімувати» стару батарею, але гарантій ніхто не дає", — зазначив Бучацький.

Що буде з цінами на вживані авто

У міру «гальмування» імпорту, реалізація вживаних авто дедалі більше зміщується на ринок внутрішніх перепродажів. Загалом, у лютому всередині країни продали майже 100 тисяч авто, а у березні — 86,4 тисячі.

За даними Інституту досліджень авторинку, у березні найбільше угод було за автомобілями Volkswagen — майже 11 тисяч. Це при тому, що за цей же період імпортних Volkswagen в Україну завезли трохи більше 3 тисяч штук. Люди продовжують купувати також ВАЗи (5,4 тис. штук). До топ-5 увійшли Renault, Skoda та BMW.

Найбільш ходовий бюджет, який середньостатистичний українець готовий витрачати на купівлю авто, за словами Бучацького, коливається від 2 до 10 тисяч доларів. При цьому, якщо раніше багато водіїв надавали перевагу «іменитим», хоча й старішим авто, які можна було купити за ці гроші (скажімо, BMW, випущеним декілька десятиліть тому), то зараз орієнтуються переважно на технічні параметри — рік випуску, пробіг, стан тощо.

Тому експерти не виключають, що старі авто преміальних брендів можуть подешевшати, щонайменше, на 7−10%. Особливо ті, які укомплектовані «ненажерливими» бензиновими двигунами, що споживають до 15 літрів на 100 кілометрів пробігу і навіть більше.

Але, загалом, тенденцію збільшення ринку внутрішніх перепродажів та зниження імпорту вживаного авто (які згодом цей ринок і насичують) експерти називають досить небезпечною. Адже, по-перше, може знизитися якість уживаних авто (багато водіїв вважають за краще купувати свіжопригнані машини, оскільки за кордоном їх експлуатували дбайливіше), по-друге, є ризики падіння рівня пропозиції загалом, що може спровокувати зростання цін на вживані машини.

Втім, поки що про дефіцит уживаних машин говорити рано, все залежатиме від того, якими будуть постачання авто в Україну найближчими місяцями. Як видно, вже в березні потік імпорту, порівнюючи з лютневим, трохи зріс. І тут же просіли перепродажі на внутрішньому ринку. Але ситуація на кордоні залишається нестабільною. Тому, що буде з поставками вживаних авто у квітні, — питання відкрите.

Автор:
Людмила Каплун
Кореспондент Людмила Каплун
Пише на теми: Компанії та ринки
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
3 квітня 2024, 9:08
#
Продаю акцент 2008 год,пробег 112 тисяч, коробка автомат 1.4. бензин/газ расход топлива 7 литров газа Цена… 6.000 у.е… что могу сказать дорогие автомобили дешевеют, а малолитражки экономные дорожают… Все хотят экономно ездить…
+
0
xapyga
xapyga
3 квітня 2024, 9:34
#
Сейчас уже можно мазда6 купить за 6−7к, а твой акцент наверно 3,5
это без открывания авториа
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
3 квітня 2024, 10:04
#
Ето с открыванием вто РИА… … Без автомата да 3.5… у.е… автомат коробка дороже… Мазду покупай себе, обслужи её,а потом будишь рассказывать… Не хапай столько далеко не унесешь…
+
0
xapyga
xapyga
3 квітня 2024, 10:20
#
Зачем мне ее покупать, она у меня с салона 2008
11 лет, только масло, колодки. Потом ходовка добавилась по мелочам, все копейки, правда реставрацию делаю
+
+15
Abramon
Abramon
3 квітня 2024, 10:57
#
«Однією з причин автобуму є той факт, що багато українців втратили орієнтири для інвестування. Якщо раніше було вигідно вкласти у покупку квартири і потім здавати її в оренду, то зараз ринок нерухомості став дуже ризиковим. А альтернативу йому потенційні інвестори лише шукають. І деякі „між ділом“ наважуються витратити частину „вільних“ грошей і на покупку авто.» — все, що треба знати про інвестування в Україні))
Геніально немає куди інвестувати куплю машину)))
+
+15
Abramon
Abramon
3 квітня 2024, 10:58
#
«При цьому, якщо раніше багато водіїв надавали перевагу „іменитим“, хоча й старішим авто, які можна було купити за ці гроші (скажімо, BMW, випущеним декілька десятиліть тому), то зараз орієнтуються переважно на технічні параметри — рік випуску, пробіг, стан тощо.» — в людей починає переважати здоровий глузд.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 030308, Aleesha, Antin1982, Vlad UKR, vbhjckfd и 125 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами