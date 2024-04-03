В Україні нова хвиля автобуму: продавці вже переписують цінники

Попри війну та проблеми в економіці, продажі авто в Україні виходять на нові рекорди. «Мінфін» розбирався, що відбувається на авторинку, і які машини зараз можна вигідно купити.

З початку року у вітчизняних автосалонах побільшало клієнтів. І в січні, і в лютому продажі нових машин виявилися рекордними. За даними Autoconsulting, у січні дилери реалізували близько 4,9 тисячі нових автомобілів, що на 37% перевищило показники аналогічного періоду минулого року. У лютому продано понад 6 тисяч машин, це майже на 60% більше, ніж у лютому 2023 року. За підсумками березня вдалося реалізувати 6,6 тисячі авто, що на 28% перевищує торішні березневі показники.

За словами голови компанії Autoconsulting Олега Омельницького, наприклад, сегмент нових автомобілів зростає з початку року, і за підсумками першого кварталу дилери зуміли продати на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як каже керівник Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький, ринок вживаних авто зростає ще активніше, ніж новий. Але на ньому помітно змінилися тенденції: імпорт вживаних машин із кожним місяцем знижується, а ось внутрішні перепродажі, навпаки, набирають обертів. Плюс — продавці все частіше готові торгуватися. Цінники на деякі авто просто впали.

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Що стоїть за рекордами продажів

Про зростання говорили всі автодилери, з якими спілкувався «Мінфін».

«Ринок зростає. Торік було подолано дефіцит авто, викликаний наслідками пандемії та кризою на ринку напівпровідників. Галузь повернулася до звичних процесів: реклама, тест-драйви, презентації новинок. Повернулася і цінова конкуренція», — зазначає керівник департаменту з продажу, розвитку дилерської мережі та якості обслуговування клієнтів компанії «Ніссан Україна» Дмитро Кондраков.

Олег Омельницький з Autoconsulting каже, що у багатьох дилерів продажі зростають навіть швидше за ринок. Наприклад, у січні продавці Renault відрапортували про плюс 141% до обсягів реалізації. У лютому на понад 100% зріс продаж Peugeot, майже на 98% — BMW, на 140% —KIA. У березні — рекордна динаміка у Geely (плюс 147,8%), Hyundai (понад 65%), KIA (плюс 52%) тощо.

За даними «Укравтопрому», за два місяці українці витратили на купівлю нових авто близько 15,8 млрд гривень. Причому майже половина цих грошей пішла на придбання авто зі списку топ-5. Продавці Toyota отримали 2,7 млрд, Volkswagen — 1,4 млрд, BMW — 1,3 млрд, Mercedes — понад мільярд, Renault — 973 млн гривень.

Ринок нових авто встановлював рекорди в окремі місяці минулого року. І цьому феномену експерти ще тоді знайшли пояснення.

«Багато українців, які відкладали оновлення авто до кращих часів, у результаті, через війну починають жити тут і зараз. І тому вирішують витратити гроші на машину своєї мрії, яку у мирний час, можливо, і не купили б», — каже Олег Омельницький.

Дмитро Кондраков із «Ніссан Україна» до важливих факторів відносить також повернення на ринок юросіб, з боку яких вже є стабільний попит на придбання машин.

Однією з причин автобуму є той факт, що багато українців втратили орієнтири для інвестування. Якщо раніше було вигідно вкласти у покупку квартири і потім здавати її в оренду, то зараз ринок нерухомості став дуже ризиковим. А альтернативу йому потенційні інвестори лише шукають. І деякі «між ділом» наважуються витратити частину «вільних» грошей і на покупку авто.

Ще один фактор вибухового зростання попиту на нові автомобілі — поява грошей у «нових» автовласників.

«Наприклад, значна частина наших клієнтів — військові. Зарплати у них хороші, деякі отримують компенсації після поранення, і вирішують витратити їх на машину. Ще одна численна категорія покупців — посадовці та підприємці, які «піднялися на війні», — розповів «Мінфіну» менеджер із продажу одного з київських автосалонів преміальних машин.

Високий попит на дорогі авто — ще один незвичайний тренд у країні, що воює. Весь минулий рік дорогі машини входили до топ-5 найбільш продаваних.

Омельницький каже, що одним із пояснень цього «феномену» є постачання на наш ринок авто 2022 року випуску, яке спочатку планувалося для інших країн, але після підвищення вимог щодо екологічного стандарту до Євро-6, так туди і не потрапили. Вони дешевші, ніж аналогічні моделі 2023 чи 2024 років, на 10−15%, тому українці охоче їх купують. «Зрозуміло, що зараз вибір таких авто вже помітно скоротився, їх майже всі розкупили. Але ті салони, де вони ще залишилися, як і раніше, багато продають», — розповідає Омельницький.

Зазначимо, що, за підсумками лютого, наприклад, продажі BMW зросли, порівнюючи з січнем, майже вдвічі, але в штуках продажі невеликі — лише 255 авто. У березні за цією маркою ще плюс 40,4% (реалізовано 358 нових авто).

Продажі Mercedes у лютому впали — мінус 7% — до 118 штук. Щоправда, вже у березні ця марка знову вийшла у плюс — продажі зросли на 48,3%. Хоча в штуках і тут продаж невеликий — 175 авто.

Продавці дорогих авто розраховують, що охолодження на ринку тимчасове. І прогнозують, що інтерес до преміальних машин ще більше зросте, як тільки на наш ринок почнуть надходити новинки (прем'єри багатьох нових моделей заплановані на весну-2024).

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Замість преміальних авто — «електрички» з Китаю

Поки що ажіотаж у сегменті преміальних марок змінив справжній бум на ринку електромобілів.

Минулого місяця на їх продажі припало вже близько 20% від загальних обсягів реалізації авто. І охочих придбати «електрички» стає дедалі більше. Головна причина — до нас продовжують масово заїжджати електрокари з Китаю.

«Це фактично нові авто (може бути пробіг всього декілька кілометрів. Таким чином громадяни Піднебесної «легалізують» компенсації від держави за купівлю електрокарів і потім відразу ж продають їх посередникам — ред). Представлена дуже широка лінійка брендів та моделей. Можуть бути різні автомарки, наприклад, Volkswagen або Toyota, але машини вироблені в Китаї і за китайськими технологіями.

Скажімо, той же Volkswagen працює у КНР разом із китайським виробником FAW. Їхня відмінність — у дуже приємних цінах. За 25 тисяч доларів можна купити, наприклад, Volkswagen ID 4 у гарній комплектації. Цінники на такі авто в Європі — близько 40 тисяч євро, а в США за 30−35 тисяч доларів продають вживані моделі", — розповідає Станіслав Бучацький з Інституту досліджень авторинку.

Зростає коло шанувальників та китайських марок електрокарів. Наприклад, продаж «електричок» BYD в Україні за останній рік зріс у шість разів. У січні цьому бренду навіть вдалося потрапити до топ-10 найпопулярніших авто.

Водночас, інтерес покупців до різних маловідомих марок електрокарів із Піднебесної, за словами Омельницького, помітно впав.

Чому впав імпорт уживаних авто

Зростають й продажі вживаних авто. Причому на ринку вживаних машин відбуваються великі зміни. Якщо раніше «головним» у цьому сегменті був імпорт авто, то тепер на перший план виходять внутрішні перепродажі.

«Імпорт авто гальмується через блокування польського кордону. У січні до України завезли близько 17 тисяч авто, а в лютому — близько 20 тисяч, у березні — 21,4 тисячі, тоді як раніше щомісячні поставки досягали 25−30 тисяч авто. Крім того, між розмитненням та першою реєстрацією авто може пройти чимало часу. Скажімо, якщо машину везуть побитою, її потрібно ремонтувати. Чи достатньою буде пропозиція „свіжопригнаних“ авто на ринку — питання відкрите», — каже Бучацький.

За його даними, у березні найбільше в Україну завезли вживаних Volkswagen — понад 3 тисячі штук (найпопулярніші моделі — Golf (1019 штук) і Passat (636 штук)), Audi (1,8 тисяч), Nissan (1,7 тисяч) та Renault (1,6 тисячі).

Зберігається бум імпорту вживаних електрокарів.

У березні, наприклад, завезли 530 Nissan Leaf, 460 Tesla Model 3 (у лютому — 400 штук) та ще 356 Tesla Model Y (у лютому — близько 300 шт). Постачання електрокарів зростають з декількох причин.

По-перше, на них збільшується попит, по-друге, є податкові пільги під час розмитнення (плата з одного авто не перевищує 100−300 євро акцизного збору). Але при цьому наші посередники роблять ставку лише на декілька розкручених моделей від Nissan і Tesla. Інші завозяться буквально «поштучно». Наприклад, Ford Focus на електротязі минулого місяця імпортували лише 11 штук на всю країну.

Такий крен у бік окремих моделей раніше вже призвів до того, що, наприклад, автомобілі Tesla почали падати ціни.

Цього року ця тенденція посилилася.

На початку минулого року Tesla Model 3 можна було купити за 30 тисяч доларів. Зараз середня ціна — 20 тисяч, але можна знайти пропозиції і по 18−19 тисяч. І ціни продовжують падати. Цілком може бути ще мінус 3−4 тисяч доларів", — вважає Бучацький.

Однією з головних причин є великий потік авто «від Ілона Маска», який ринув в Україну ще рік тому і досі тримається на високих позначках. Так, сьогодні у продажу, щонайменше, у чотири рази більше авто, ніж бажаючих їх купити.

При цьому продавці скаржаться, що маржа швидко скорочується, а деяким уже доводиться продавати машини в мінус. Але, як пояснив «Мінфіну» киянин Ярослав, який займається замовленням вживаних авто в Європі та США, машини викуповуються наперед, із відстрочкою поставок і відмовитися від них зараз уже не можна. «Тому продовжуємо завозити, навіть якщо розуміємо, що заробити на них вже навряд чи вдасться», — каже Ярослав.

Дешевшають не лише Tesla. Той самий Nissan Leaf 2010 року, який минулого року коштував у середньому 10 тисяч доларів, зараз реально знайти за 8 тисяч, а є пропозиція і за 6 тисяч. Щоправда, у випадку з дешевими електрокарами є важливий нюанс.

«До нас масово везуть авто зі зношеними батареями. У міру зношування скорочується запас ходу електрокара (тобто кілометраж, який можна проїхати між підзарядками машини). У продажу зараз зустрічаються моделі, які мають запас ходу — всього до 100 кілометрів. Але за рахунок того, що низька ціна, люди беруть, вважаючи, що по місту такого кілометражу достатньо.

При цьому варто враховувати, що зношені батареї в найближчому майбутньому доведеться змінювати. Ставити нову батарею може виявитися дорожчим, ніж коштує автомобіль. Крім того, незрозуміло, як утилізувати акумулятор, що прийшов у непридатність. У нас уже з'явилися умільці, які обіцяють «реанімувати» стару батарею, але гарантій ніхто не дає", — зазначив Бучацький.

Що буде з цінами на вживані авто

У міру «гальмування» імпорту, реалізація вживаних авто дедалі більше зміщується на ринок внутрішніх перепродажів. Загалом, у лютому всередині країни продали майже 100 тисяч авто, а у березні — 86,4 тисячі.

За даними Інституту досліджень авторинку, у березні найбільше угод було за автомобілями Volkswagen — майже 11 тисяч. Це при тому, що за цей же період імпортних Volkswagen в Україну завезли трохи більше 3 тисяч штук. Люди продовжують купувати також ВАЗи (5,4 тис. штук). До топ-5 увійшли Renault, Skoda та BMW.

Найбільш ходовий бюджет, який середньостатистичний українець готовий витрачати на купівлю авто, за словами Бучацького, коливається від 2 до 10 тисяч доларів. При цьому, якщо раніше багато водіїв надавали перевагу «іменитим», хоча й старішим авто, які можна було купити за ці гроші (скажімо, BMW, випущеним декілька десятиліть тому), то зараз орієнтуються переважно на технічні параметри — рік випуску, пробіг, стан тощо.

Тому експерти не виключають, що старі авто преміальних брендів можуть подешевшати, щонайменше, на 7−10%. Особливо ті, які укомплектовані «ненажерливими» бензиновими двигунами, що споживають до 15 літрів на 100 кілометрів пробігу і навіть більше.

Але, загалом, тенденцію збільшення ринку внутрішніх перепродажів та зниження імпорту вживаного авто (які згодом цей ринок і насичують) експерти називають досить небезпечною. Адже, по-перше, може знизитися якість уживаних авто (багато водіїв вважають за краще купувати свіжопригнані машини, оскільки за кордоном їх експлуатували дбайливіше), по-друге, є ризики падіння рівня пропозиції загалом, що може спровокувати зростання цін на вживані машини.

Втім, поки що про дефіцит уживаних машин говорити рано, все залежатиме від того, якими будуть постачання авто в Україну найближчими місяцями. Як видно, вже в березні потік імпорту, порівнюючи з лютневим, трохи зріс. І тут же просіли перепродажі на внутрішньому ринку. Але ситуація на кордоні залишається нестабільною. Тому, що буде з поставками вживаних авто у квітні, — питання відкрите.