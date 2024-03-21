Розмитнення авто у «Дії»: чому виграють власники елітних авто та програють покупці «битків»

В українців з’явиться можливість розмитнювати авто через «Дію». Профільний законопроєкт (10380) вже найближчим часом буде розглянуто у сесійній залі. На перший погляд, оформлення машин через застосунок має значно полегшити життя автовласникам, бо прибирає чи не головну проблему — спілкування з митниками, яке на практиці часто закінчується додатковими витратами: і офіційними, і як «вдячності». Але в реалії нові правила можуть зробити розмитнення ще дорожчим. Розповідаємо, чому.

Велика війна не стала на заваді імпорту авто. Як вже писав «Мінфін», за цей час кількість транспортних засобів в Україні зросла на понад третину. Зокрема, кількість легкових автівок зросла на 1 млн.

Тож, анонсоване владою спрощення митного оформлення машин для багатьох стане очікуваною подією. Втім, як каже керівник компанії Autoconsulting Олег Омельницький, з новою моделлю розмитнення можуть бути неприємні сюрпризи.

Чому розмитнення через «Дію» — гарна ідея

У «Дії» вже встигли презентувати нову послугу.

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«Послуга стане однією з перших цифрових у митній сфері. Вона покаже, настільки швидкою та прозорою може бути українська митниця. Готуємо оновлену послугу», — повідомили там.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив: головне завдання нової послуги — прибрати з процесу митників, автоматизувавши визначення митної вартості автомобіля.

Цифровий міністр переконаний, що це вб'є корупцію і зробить розмитнення прозорим та зручним, сама процедура займатиме не більше години та коштуватиме дешевше, завдяки відмові від послуги митних брокерів.

Для тих, хто хоча б раз пройшов непростий шлях розмитнення авто, обіцянки Федорова дорогого вартують.

Як зараз проходить розмитнення? Авто «червоним» коридором заїжджає на митницю, де власник подає документи на транспортний засіб (договір купівлі-продажу, техпаспорт, особисті дані та ін.). На основі цих документів митники мають сформувати рахунки на оплату розмитнення в Україні. Щоб прискорити цей процес, багато водіїв ще по дорозі до кордону передають копії документів митним брокерам, аби ті вже починали готувати оформлення та «прикинули» вартість розмитнення.

«За митними брокерами вже закріпився статус посередників між водіями й митницею.

У них є митна сітка, з якої приблизно зрозуміло, скільки треба платити за розмитнення. Звісно, сума приблизна. Але брокер готує документи й можна заплатити авансом, а вже після заїзду на митницю доплатити решту, якщо потрібно. Це значно заощаджує час", — розповідає «Мінфіну» киянин Віталій, що доставляє під замовлення авто з Німеччини.

Та це лише одна з послуг брокерів. Водії говорять, що є ще й інші. Наприклад, деякі брокери мають зв’язки на митниці і можуть домовитися, щоб нарахували менше податків. Або оформити авто на свою компанію, реального автовласника зареєструвати водієм, а вже потім дати йому довіреність на машину. «Розмитнення на фірму може бути дешевше на 500−1000 доларів», — каже Віталій. Звичайно, все це не безкоштовно.

Стандартні брокерські послуги коштують $200−300, а якщо треба задіювати схеми, цінник може злетіти до декількох тисяч доларів, залежно від того, наскільки вартісне авто ви везете.

Чому митним брокерам вдалося «окупувати кордон»?

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Податки на ввезення авто в Україну стандартні: 20% ПДВ та акциз (він залежить від типу двигуна та віку авто). Загалом, платежі складають до 30% від вартості авто (виключення — електромобілі, бо на них діють пільги). Здавалося б, водій може заплатити їх і сам, без допомоги брокерів. Але є нюанси.

По-перше, заповнити всі документи правильно з першого разу вдається далеко не всім водіям, тож можна по декілька разів повертатися у чергу, а це — час та нерви.

По-друге, базою для нарахування податків є вартість авто. А її митники вираховують самі, не дуже довіряючи цифрам, прописаним у договорі купівлі-продажу. Враховують ринкову вартість такої машини в Європі та Україні, пробіг, а також дефекти, які знижують вартість транспортного засобу. Та за останнім пунктом у митників досить широке поле для маневру.

Тому авто можуть оцінити набагато дорожче, ніж його реально купили. І на цю «нову вартість» нарахувати митні платежі.

«Можуть авто, яке я в Німеччині купив за 5 тисяч євро, оцінити в 7−8 тисяч. Кажуть: таких цін немає, ти просто попросив, щоб тобі власник занизив суму у купчій. І довести, що правий я, а не вони, практично неможливо. Або, наприклад, гнав нещодавно майже нове BMW, але після аварії, хоча пошкодження й не дуже суттєві. Митник оцінив його без урахування пошкоджень, вийшло на 10 тисяч дорожче, ніж реальна вартість авто», — скаржиться Віталій.

Зазначимо, що випадки підробок договорів купівлі-продажу, «накручування» кілометражу та інші «лайфхаки», що дозволяють зменшити оцінку авто і нарахування платежів, теж є. Як і посередники, що на цьому спеціалізуються.

Саме про подолання всіх цих схем після перенесення розмитнення в «Дію» і казав Федоров.

«Основна проблема, яку вирішує законопроєкт, — це нівелювання людського фактору під час визначення митної вартості авто, від якої розраховується розмір митних платежів, та зниження корупційних ризиків внаслідок цього. Популярні схеми, які існують сьогодні, частково втратять сенс.

Наприклад, не буде сенсу підробляти договори купівлі-продажу авто, вказуючи нижчу вартість, зазначати неіснуючі пошкодження та штучно збільшувати пробіг авто. У новій системі ці фактори не впливатимуть на розмір податків, які потрібно буде заплатити", — зазначив керівник Інституту дослідження авторинку Станіслав Бучацький.

Митник у «Дії»: як працюватиме система

Ще наприкінці минулого року в Раді зареєстрували законопроєкт № 10380 про розмитнення авто у застосунку. Очікувалося, що його ухвалять в лютому 2024 року. Та тоді у депутатів часу на цей документ так і не знайшлося. «Не встигли», — пояснив голова профільного комітету і один із співавторів проєкту Данило Гетманцев.

Ось основні положення документу:

Скористатися розмитненням через «Дію» зможуть всі — і фізичні, і юридичні особи, а також уповноважені ними особи. «Тобто не треба гнати авто з-за кордону самостійно, можна дати довіреність посереднику і він розмитнить авто на вас», — пояснив Бучацький.

Розмитнити в «Дії» можна буде лише легкові авто. Вантажівки, причепи, мотоцикли та інший транспорт доведеться оформлювати, як раніше.

Вартість авто (на яку потім нараховуються митні платежі) оцінюватиметься автоматично. У «Дії» вже є калькулятор. Серед критеріїв оцінки — рік випуску, тип двигуна, його об'єм. Наприклад, розрахована «Мінфіном» за цим калькулятором вартість розмитнення авто 2016 року випуску з дизельним дволітровим двигуном склала трохи більше 110 тисяч гривень (акциз — 45 861 гривень, ПДВ — 64 206).

У калькуляторі є додаткова опція — «ексклюзивне авто». До цього списку входять автомобілі, що визначаються Мінекономіки для оподаткування податком на розкіш та вартість яких перевищує 275 мінімальних зарплат (Maserati, Mersedes, Land Rover, Lexus, BMW, Jaguar та ін). Якщо додати цю опцію, вартість розмитнення виходить уже іншою — 220,1 тисяча гривень. Однак, це, радше, «тренувальний» калькулятор.

Бо в законопроєкті прописано, що вартість авто в «Дії» оцінюватиметься автоматично, відштовхуючись від цін на аналогічні нові машини, з урахуванням знижувальних коефіцієнтів, залежно від віку транспортного засобу. Наприклад, для авто, випущеного рік тому, коефіцієнт складе 0,92, для дворічного — 0,7, трирічного — 0,64 тощо.

Найнижчий коефіцієнт — для 15-річних і старіших авто — 0,1. Базу вартості нових авто ще має розробити Кабмін. «Оскільки поки що такої бази немає, ми не можемо навіть приблизно порахувати вартість розмитнення авто через „Дію“. Все залежатиме саме від цифр, проставлених у базі», — каже Бучацький.

При ввезенні авто в Україну, треба буде надати на митниці всього два документи — договір купівлі-продажу та реєстраційний документ на авто. Документ про зняття авто з обліку за кордоном, який вимагають зараз, буде непотрібним.

При розмитненні в «Дії» треба буде вказати інформацію про декларанта, фінансові та банківські дані (якщо розмитнює особа), дані про авто (рік випуску, марка, модель, vin-код, тип і об'єм двигуна, країна походження, країна відправлення, фактурна вартість).

Для оформлення авто не потрібен буде сертифікат відповідності. Зараз він обов’язковий і коштує близько $100. Та головне, не на всі авто його дають. Наприклад, ретро-машини можуть визнати «невідповідними» та не дозволити поставити на номери в Україні. Те ж саме стосується авто з низьким екологічним рівнем.

Процес розмитнення через «Дію» треба буде проходити на кордоні, але він має зайняти не більше години. Після сплати митних платежів авто може перетнути кордон, де інспектор перевірить митну декларацію і документи на транспортний засіб.

Після цього авто можна ставити на облік.

«Якщо стисло описати процес розмитнення за правилами, які пропонує законопроект, то він виглядатиме наступним чином: купуємо авто, правильно заповнюємо митну декларацію через „Дію“, отримуємо розрахунок розмитнення, підписуємо декларацію і „Дія“ передає її до митниці. Після цього потрібно сплатити митні платежі, прибути до кордону і віддати митникам документи та декларацію на перевірку, після чого — перетнути кордон і поставити авто на облік в Україні», — говорить Андрій Литвин, керівник Харківського офісу юридичної фірми «Ілляшев та Партнери».

Ризиковий поворот

Втім, експерти вже побачили у новому проєкті декілька нюансів, що можуть створити проблеми для водіїв.

«Головне питання — до бази вартості нових авто, яку має розробити Кабмін. Вона в процесі розмитнення через «Дію» — ключовий елемент, бо від цієї вартості вираховуватиметься ціна вашого авто й нараховуватимуться податки. Зараз поки що незрозуміло, які саме ціни нових авто візьмуть за основу — вартість при імпорті в Україну до оподаткування, вартість вже з урахуванням податків чи ціни з прайсів дилерів.

Також незрозуміло, ціни якої саме країни будуть еквівалентом для нашої бази. Бо, наприклад, у Німеччині Volkswagen ID 4 коштує від $46 тисяч, а у Китаї — від $23 тисяч. А що буде, якщо певна модель взагалі не завозилася в Україну новою, як визначити її вартість? Та й комплектації у авто бувають різні, деякі взагалі індивідуальні, під замовлення", — каже Бучацький.

І чи не на найголовніше питання — як враховуватимуть пошкодження авто, адже вони суттєво впливають на вартість. У «Дії» на це запитання відповіли так: «Наразі законопроєктом не передбачена окрема процедура для пошкоджених авто». Тобто машини після серйозних ДТП розмитнюватимуться, як авто без пошкоджень.

Наприклад, для авто зі США, які там купують на великих аукціонах і дуже дешево, вартість за описаною в проєкті схемою може виявитися набагато вищою, ніж реальна. Бо везуть, зазвичай, побиті авто.

А от ті, хто розмитнюватиме дорогі авто з ексклюзивною комплектацією, можуть заощадити з «Дією». Якщо, звісно, розрахунок вартості авто вестиметься за «середньою» комплектацією.

Голова Всеукраїнської асоціації автоімпортерів та дилерів Олег Назаренко звернув увагу ще на одну деталь. Наразі все виглядає так, що автовласник може ввести будь-яку інформацію про авто. Скажімо, неправильно вказати рік випуску чи об'єм двигуна, і за цими даними розмитнити машину.

Наприклад, розмитнення авто з двигуном 2 літри помітно дешевше, ніж із таким же, але 2,5 літри. Звісно, такі «помилки» можна виявити, та наскільки оперативно це робитиметься — питання відкрите. Тим паче, що певну інформацію про конкретну модель авто може надати лише завод-виробник. Тобто не виключено, що й на розмитненні в «Дії» може з’явитися своя схема.

«Хоча і очікується, що пропоновані зміни спростять та пришвидшать процедуру розмитнення, запровадять прозорий механізм коригування митної вартості вживаних авто, на практиці запровадження новацій може стикнутися з технічною неготовністю самої системи, а також із саботажем пропонованих змін на місцях», — висловив свої побоювання Андрій Литвин з «Ілляшев та Партнери».