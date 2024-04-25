НБУ знизив облікову ставку до 13,5%

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 14,5% до рівня 13,5% річних з 26 квітня 2024 року. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

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Рішення Правління

«Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 14,5% до 13,5% із 26 квітня 2024 року. Ураховуючи послаблення фактичного та очікуваного цінового тиску, а також зниження ризиків для надходження міжнародної фінансової підтримки, Національний банк продовжує цикл пом’якшення процентної політики. Це дасть змогу підтримати розвиток кредитування та відновлення економіки без додаткових ризиків для цінової та фінансової стабільності», — зазначив Пишний.