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25 квітня 2024, 14:02

НБУ знизив облікову ставку до 13,5%

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 14,5% до рівня 13,5% річних з 26 квітня 2024 року. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до рівня 13,5% річних з 26 квітня 2024 року.

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Рішення Правління

«Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 14,5% до 13,5% із 26 квітня 2024 року. Ураховуючи послаблення фактичного та очікуваного цінового тиску, а також зниження ризиків для надходження міжнародної фінансової підтримки, Національний банк продовжує цикл пом’якшення процентної політики. Це дасть змогу підтримати розвиток кредитування та відновлення економіки без додаткових ризиків для цінової та фінансової стабільності», — зазначив Пишний.

Нагадаємо

25 січня 2024 року Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15% річних.

14 грудня Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 15% річних.

26 жовтня Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 16% річних.

14 вересня Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 20% річних.

27 липня 2023 року правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 22% річних із 28 липня.

У червні 2022 року правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% річних до 25%.

Що означає зміна ставки

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.

Максимальна облікова ставка в Україні становила 300% (жовтень-грудень 1994), а мінімальна 6% (червень 2020 — березень 2021).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
+38
RobinG
RobinG
25 квітня 2024, 14:22
#
Заживем… но не мы…
+
0
ValNa82
ValNa82
25 квітня 2024, 14:29
#
100%

+
+24
bonv
bonv
25 квітня 2024, 14:34
#
І відсотки по депозитах та ОВДП.
+
+39
Lolik1837
Lolik1837
25 квітня 2024, 14:44
#
Пипец. Такое впечатление, что у нас мирное время, что учётная ставка только 13.5%. И мы конечно же верим в годовую инфляцию 3.5% и в рост экономики,и в самодостаточность нашей энергетики , и экспорт у нас превышает импорт , и доходов государства вполне хватает на его расходы, а долги уменьшаются. Безусловно мы верим в это и понимаем , что поэтому учётная ставка падает)
+
+15
TAN72
TAN72
25 квітня 2024, 15:17
#
Даёшь депозит под минимальный процент с вычетом подоходного и военного сбора.
+
0
BrutForce
BrutForce
25 квітня 2024, 15:42
#
Спільното, які овдп зараз вигідніше придбати?
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