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27 липня 2023, 14:01 Читать на русском

Нацбанк знизив облікову ставку до 22%

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 22% річних із 28 липня. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 22% річних.

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«Стрімке сповільнення інфляції та стійка ситуація на валютному ринку уможливлюють початок циклу зниження облікової ставки. Ураховуючи поліпшення інфляційних очікувань та прогнозу подальшого уповільнення інфляції, поточне та прогнозоване зниження ставки узгоджується зі збереженням привабливості гривневих заощаджень. Це є важливим елементом забезпечення курсової стійкості за помʼякшення валютних обмежень і переходу до більшої гнучкості обмінного курсу. Водночас зниження облікової ставки на тлі збереження макрофінансової стабільності підтримає відновлення економіки», — зазначив Пишний.

Нагадаємо

У червні 2022 року правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% річних до 25%.

Що означає зміна ставки

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.

Читайте: Чи зростатимуть ставки за депозитами: Що очікують в НБУ

Максимальна облікова ставка в Україні становила 300% (жовтень-грудень 1994), а мінімальна 6% (червень 2020 — березень 2021).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 22

+
0
Alex2006
Alex2006
27 липня 2023, 14:04
#
Непогано, непогано) Покращується ситуація в економіці.
+
+30
Антон Куминов
Антон Куминов
27 липня 2023, 14:38
#
Когда цены будут падать? или как обычно напишешь что это не связано?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 липня 2023, 14:48
#
Антон Куминов

И сколько им ещё надо падать?
Неужели до нуля?!

Гречка уже меньше 45 грн за кило.
А была и по 100 грн в прошлом году.
+
0
Alex2006
Alex2006
27 липня 2023, 15:07
#
Ті, що прив’язані до долару, ті одразу. А інші - тут уже не варто сподіватись на значне зниження до завершення війни і появу реальної конкуренції. Тому ефект від купівлі валюти оленів, які задрали курс до 42.і влаштували таку інфляцію, буде з нами надовго. Треба було думати про наслідки до того, як нагрібати валюту.
+
+30
Genna Smatko
Genna Smatko
27 липня 2023, 14:05
#
Ну депозиты они понизят, а вот кредиты вряд ли. Просто увеличится разница себе в карман.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
27 липня 2023, 14:52
#
Не бери кредиты — не набивай чужой карман. Покупай все за свои, кровно заработанные.
+
+67
alexkush
alexkush
27 липня 2023, 14:06
#
Це чисто політичне рішення. тиск на гривню вже почався і до осені посилиться. девальвація не за горами. за останні 4 дні долар виріс на 50 коп і ріст продовжиться
+
0
Alex2006
Alex2006
27 липня 2023, 14:08
#
Ахахаха, ну то лише мрії кабанчиків, які накупились долару по 40+. Вони ще з грудня мріють про девальвацію, а їх збитки відносно гривневих інструментів лише зростають))
+
+36
Riojas
Riojas
27 липня 2023, 14:16
#
Поспешите сдать, пока по 37.5 берут, и положите на гривневый депозит на год, пока процент хороший. БудетТолькоДешеветь)
+
0
Alex2006
Alex2006
27 липня 2023, 14:19
#
Щоб здати по 37.5 потрібно мати що здавати) У мене трохи інша фінансова стратегія: https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/211367/
І замість депозиту більшість закидую на облігації, там дохідність вище.
+
0
KOPPEL
KOPPEL
27 липня 2023, 14:24
#
Депозит в гривні наше все.
+
0
Alex2006
Alex2006
27 липня 2023, 14:27
#
Облігації в Дії наразі вигідніші
+
0
penetrator1963
penetrator1963
27 липня 2023, 14:50
#
Странные рассуждения. нбу каждую неделю заливает на межбанке на 0,5 ярда больше, чем покупает. курс гривны к иностранным валютам под ручным регулированием. а вы пишите, что ревальвация не за горами. в этой стране без войны никогда не было ревальвации, разве что в 2019, когда маркарова продавала овгз в баксах по 20% в год. а во время войны девал на 300%.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 липня 2023, 15:00
#
Penetrator1963

Когда страны-доноры дают помощь на социальные выплаты или для финансирования дефицита бюджета, КМУ совместно с НБУ, не желая выплачивать зарплаты и пенсии в долларах США или евро, продают
валюту на межбанке, а полученной гривной финансирует социальные расходы бюджета.
Да и ЗВР сейчас больше, чем до войны и это при импорте, который превышает экспорт в разы…
+
0
Alex2006
Alex2006
27 липня 2023, 15:10
#
Суттєва ревальвація (до 33 і нижче) — уже після перемоги. Що буде після перемоги і чому впадемо нижче 33 пояснював тут: https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/194577/
А з приводу продажів від НБУ, це наразі в плюс, бо таким чином викачується гривня з ринку, а потім НБУ відкупить це все по 33−35 і буде у гарному плюсі. Але головний фактор — притримана експортна виручка. Якби виручку не притримували, НБУ не довелося б продавати нічого.
+
0
NicolaZnow
NicolaZnow
27 липня 2023, 15:51
#
А Ви оптиміст) Ситуація наразі дуже сильно пов’язани з вливаннями Заходу. А вони при поточному стану корупції в майбутньому можуть сильно вар’юватися у бік зменшення чи то взагалі припинення вливань, аж до припиненя кредитування. Ось тоді про ревальвацію можна буде тільки мріяти і не один десяток років.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 липня 2023, 15:59
#
Не всем же быть пессимистами
и всепропальщиками…
+
0
Alex2006
Alex2006
27 липня 2023, 16:02
#
Та ні, скоріше реаліст, нам головне протриматись до перемоги, а потім уже буде така ревальвація, що мало не буде)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 липня 2023, 14:54
#
Догоните на наличке хотя-бы до 39 на прием, а то сдавать по 37,50 то что купил по 36,99 не очень то и охота…
+
+22
alexkush
alexkush
27 липня 2023, 14:09
#
Чисто політичне рішення. тиск на гривню розпочався і до осені посилиться. вде за 3 дні долар виріс на 50 коп і росте далі. ситуація в економіці не покращується, порти заблоковані і на осінь знову розпочнеться тетор раши енергетичної інфраструктури
+
0
Alex2006
Alex2006
27 липня 2023, 14:11
#
Пусті казочки-лякалки від кабанчиків, чули такі вже рік, і очікувано нічого не справдилось)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 липня 2023, 14:49
#
Правління НБУ також знизило ставку за депозитними сертифікатами овернайт на 2 в.п. до 18%, а за кредитами рефінансування на 3 в.п. до 24%.

Це рішення з одного боку підтримає відновлення економіки в умовах збереження макрофінансової стабільності, з іншого — дасть змогу зберегти привабливість гривневих заощаджень громадян Украïни.
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