Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 22% річних із 28 липня. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.
Нацбанк знизив облікову ставку до 22%
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«Стрімке сповільнення інфляції та стійка ситуація на валютному ринку уможливлюють початок циклу зниження облікової ставки. Ураховуючи поліпшення інфляційних очікувань та прогнозу подальшого уповільнення інфляції, поточне та прогнозоване зниження ставки узгоджується зі збереженням привабливості гривневих заощаджень. Це є важливим елементом забезпечення курсової стійкості за помʼякшення валютних обмежень і переходу до більшої гнучкості обмінного курсу. Водночас зниження облікової ставки на тлі збереження макрофінансової стабільності підтримає відновлення економіки», — зазначив Пишний.
Нагадаємо
У червні 2022 року правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% річних до 25%.
Що означає зміна ставки
Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.
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Максимальна облікова ставка в Україні становила 300% (жовтень-грудень 1994), а мінімальна 6% (червень 2020 — березень 2021).
Коментарі - 22
И сколько им ещё надо падать?
Неужели до нуля?!
Гречка уже меньше 45 грн за кило.
А была и по 100 грн в прошлом году.
І замість депозиту більшість закидую на облігації, там дохідність вище.
Когда страны-доноры дают помощь на социальные выплаты или для финансирования дефицита бюджета, КМУ совместно с НБУ, не желая выплачивать зарплаты и пенсии в долларах США или евро, продают
валюту на межбанке, а полученной гривной финансирует социальные расходы бюджета.
Да и ЗВР сейчас больше, чем до войны и это при импорте, который превышает экспорт в разы…
А з приводу продажів від НБУ, це наразі в плюс, бо таким чином викачується гривня з ринку, а потім НБУ відкупить це все по 33−35 і буде у гарному плюсі. Але головний фактор — притримана експортна виручка. Якби виручку не притримували, НБУ не довелося б продавати нічого.
и всепропальщиками…
Це рішення з одного боку підтримає відновлення економіки в умовах збереження макрофінансової стабільності, з іншого — дасть змогу зберегти привабливість гривневих заощаджень громадян Украïни.