Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 16% річних із 27 жовтня та водночас залишив незмінними процентні ставки за своїми операціями з банками. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.
НБУ встановив облікову ставку на рівні 16% та залишив незмінними процентні ставки за своїми операціями з банками
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«Правління Національного банку України ухвалило рішення з 27 жовтня 2023 року встановити облікову ставку на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт. У такий спосіб Національний банк модернізує свій операційний дизайн монетарної політики за системою «нижньої межі».
Ставки за іншими операціями НБУ з банками встановлені таким чином: ставка за тримісячними ДС дорівнюватиме «обліковій ставці + 4 в. п.» (20%), а за кредитами рефінансування — «обліковій ставці + 6 в. п.» (22%). Отже, фактично рівні ставок за операціями НБУ з банками залишаться незмінними", — заявив Пишний.
Що дасть модернізація операційного дизайну
Модернізація операційного дизайну монетарної політики посилить сигнальну роль облікової ставки в умовах структурного профіциту ліквідності. Такі зміни, зокрема, дадуть змогу НБУ утримувати короткострокові гривневі міжбанківські ставки близькими до облікової ставки. У результаті зросте спроможність НБУ впливати на очікування економічних агентів та мотиви їхньої економічної поведінки.
«Утримання незмінними ставок за операціями НБУ з банками наразі узгоджується з необхідністю збереження привабливості гривневих інструментів, що важливо для забезпечення помірної інфляції та курсової стійкості на прогнозному горизонті», — зазначив Пишний.
Нагадаємо
14 вересня Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 20% річних.
27 липня 2023 року правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 22% річних із 28 липня.
У червні 2022 року правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% річних до 25%.
Що означає зміна ставки
Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.
Читайте: Банкіри прогнозують зниження НБУ облікової ставки 26 жовтня
Максимальна облікова ставка в Україні становила 300% (жовтень-грудень 1994), а мінімальна 6% (червень 2020 — березень 2021).
Коментарі - 23
Ну, а чому кабанчики ніколи не зможуть вийти зі збитків від купівлі долару пояснив тут:
https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/230482/
alexkush
30 июля 2023, 22:13
#
40+ буде в жовтні-листопаді
— инфляция существенно снижается, рост ВВП большими темпами, ставки снижают, нет девальвации
— войны как таковой уже нет, у русских убитыми чуть ли не миллион, выигрыши на всех фронтах
— банки суперприбыльные, условия для бизнеса идеальные, коррупции уже нет, все нормы вступления в НАТО и ЕС выполнили и скоро туда заберут с руками и ногами
— доллар будет максимум 41 до конца 2024 года, а в бюджете заложено максимум хотелок депутатов — и всё это неважно, потому что всё оплатит США и ЕС, а долги все равно все спишут — а потом все инвесторы прям будут рекой стараться вкладывать в экономику здесь, а кредиты новые будут давать Украине с радостью под низкий процент как супернадёжному заёмщику и ещё придётся выбирать что брать, а что нет.
Однако какая реальность на самом деле:
— в бюджете дыра почти 2 трлн (после поправок будет), денег нигде ещё не заложено по факту практически на финансирование этого — ни в ЕС, ни в США, только маленькие суммы
— республиканцы в США вполне адекватно задают вопросы: а прозрачно ли использованы 100 млрд денег налогоплательщиков — в Украине?
— никто по факту в ближайшее время не возьмёт ни в НАТО, ни в Е С Украину, потому что в реальности борьба с коррупцией не выполнена и близко
— долги списывать никто не будет: иначе это равно дефолту и Украине никто ничего не даст
— без финасновой «помощи» будет и девальвация, и инфляция, и рост ВВП под вопросом
Время всё покажет.
Це відверта брехня, дуже схожа на кассапську дезу (гіперперебільшення з доведенням бо абсурду) або хибний прогноз невмілого екстрасенса/астролога.
1) Невже близько 300 тис. «Гуд Рашенз» дорівнює «чуть ли не миллион» «хороших» руснявих?
2) Прогноз НБУ від 26.10.23 (https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-vstanoviv-oblikovu-stavku-na-rivni-16-ta-vodnochas-zalishiv-nezminnimi-protsentni-stavki-za-svoyimi-operatsiyami-z-bankami): «Війна триває. Національний банк переглянув основне припущення щодо високих безпекових ризиків. Оновлений прогноз передбачає їх збереження щонайменше до кінця 2024 року.»
Я в курсе про 300 000 официальную статистику, и то под вопросом — это убитые или убитые + раненные (хотя по факту выведенные из строя) — США давали другую статистику, отличающуюся от украинской, да и вообще непонятно как это считают — если летит условно артилерия летит на большую площадь — а потом что — пускают дрон для подсчёта сколько «частей» кого осталось, а кто спрятался/не спрятался в окоп? А подают цифры «с точностью ~10 солдат» ежедневно. Но у нас привыкли верить — раз «говорят» что всё успешно на фронте, значит так и есть.
Цифр реальных никто не раскроет — но все 1.5 года войны правительство Украины рассказывало про то как «вот вот ещё чуть-чуть и враг сам сбежит, а РФ развалится».
А по факту — контрнаступление освободило только несколько сёл, несмотря на огромные усилия. И это хорошо видно на карте. Я не говорю что это хорошо, это печально — но нужно признавать что есть, думать как менять ситуацию, а не жить иллюзиями.
И то что я написал — это для того чтобы задуматься о том, куда всё идёт, и насколько реальность отличается от того что говорят в новостях и по ТВ.
Есть над чем поразмыслить, если кто-то этого желает. А время всё покажет.
У него есть своё личное видение
и ему пофиг на реальные факты,
которые противоречат его теории…
Я не вижу пока фактов которые противоречили бы тому что я пишу — а вообще как я и говорю — время всё покажет — когда начнёт правительство в панике печатать ничем не покрытые ОВГЗ и другие бумаги, когда пойдёт рост цен на всё, жёсткая инфляция — думаю что части населения (даже не всем) — будет понятно возможно что все эти прошлые заявления про «списанный долг», «ВВП в триллион», про «уже договорились про фин. помощь» и так далее — на самом деле ничего не стоили.
В предварительном предложении держателей евробондов речь шла о списании 25% долга (haircut), но с условием, что они получат бумаги, которые можно использовать при покупке нового долга Украины.
«Бондхолдеры понимают, что им нужно предложить правительству такую реструктуризацию, которая бы стимулировала их покупать новые еврооблигации, чтобы Украина могла вернуться на мировые рынки капитала и привлекать деньги в будущем», — сказал Фиала.
Речь идёт о том, что во-первых, это предварительная модель которая обсуждалась несколько месяцев назад, во-вторых — если бумаги можно будет использовать при покупке нового долга — это значит что условно заменят текущий долг на другие бумаги, а никак НЕ СПИШУТ, а во вторых — это неофициальная беседа, о которой сообщил директор частной инвестиционной компании Dragon Capital.
Именно поэтому говорится о «реструктуризации» — а не списании, т. е. изменении структуры долга и его формы, возможно уменьшения процентов. Но тело и существующую задолженность никто просто так дарить не собирается.
Но конечно уже все подумали что взяли и простят 25% долга. Нигде такого официального заявления не было, наооборот есть только заявления МВФ что никто списывать ничего не будет.
Доллар па 29 не загорами
до купівлі валюти і ждання її здорогшання»
Для купівлі бізнесом валюти на міжбанку потрібні підписані контракти…
Фізособи також можуть накупитись валюти на всю свою вільну гривню,
але ж потім потрібно купувати їжу, сплачувати за послуги ЖКХ, бензин
та інші витрати, які потрібно робити в гривні, тому довго всидіти
у валюті зможуть не всі…