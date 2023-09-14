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14 вересня 2023, 14:03 Читать на русском

Нацбанк знизив облікову ставку до 20%

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 20% річних із 15 вересня. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 20% річних із 15 вересня.

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«Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 22% до 20% із 15 вересня 2023 року. Подальше сповільнення інфляції та спроможність НБУ забезпечувати курсову стійкість дають змогу продовжити цикл зниження ставки за збереження достатньої привабливості гривневих заощаджень. Такий крок підтримає відновлення економіки та водночас не створюватиме загроз для макрофінансової стабільності», — зазначив Пишний.

Нагадаємо

27 липня 2023 року правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 22% річних із 28 липня.

У червні 2022 року правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% річних до 25%.

Що означає зміна ставки

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.

Читайте: Банкіри очікують зниження облікової ставки до 20%

Максимальна облікова ставка в Україні становила 300% (жовтень-грудень 1994), а мінімальна 6% (червень 2020 — березень 2021).

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
Vadim531
Vadim531
14 вересня 2023, 14:08
#
Курс остается фиксированным?
+
0
rivnyj
rivnyj
14 вересня 2023, 14:10
#
Ну як би да, война на вулиці. За регламентом до кінця війни фіксований
+
+123
Tido oss
Tido oss
14 вересня 2023, 14:20
#
Це не повлияло на возврат пдв и налогов для обичний граждан которие и так в нищите !
+
+15
Klimo
Klimo
14 вересня 2023, 14:34
#
Все вернули как до воины. А вот праздник нет)
+
+60
SamBB
SamBB
14 вересня 2023, 14:46
#
За регламентом і мораторій на перевірки бізнесу до закінчення воєнного стану мав бути і тарифи мали не піднімати, але гусачків треба щипати, а їх що раз менше))).
+
0
Kankakee
Kankakee
14 вересня 2023, 14:56
#
Все відтягують на листопад, 🤷 і отримати оцінку за все в один момент і за результати контрнаступу і за економіку 🙀 але як вони зараз збираються приймати бюджет?
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