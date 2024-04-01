Україна отримала грант від Японії, збій в monobank: головне за 1 квітня

До держбюджету України надійшло $118 млн на безповоротній основі від уряду Японії в межах проєктів Світового банку «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (HEAL Ukraine) та «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE).

З 1 квітня зросла мінімальна заробітна плата та низка інших виплат. Як змінилася сума виплат

З 1 квітня мінімальна заробітна плата становитиме 8 тисяч гривень — це другий етап підвищення, передбачений законом «Про Державний бюджет України на 2024 рік».

Як зміниться розмір податків після зростання мінімалки