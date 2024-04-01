Україна отримала грант від Японії, збій в monobank: головне за 1 квітня
До держбюджету України надійшло $118 млн на безповоротній основі від уряду Японії в межах проєктів Світового банку «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (HEAL Ukraine) та «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE).
З 1 квітня зросла мінімальна заробітна плата та низка інших виплат. Як змінилася сума виплат
З 1 квітня мінімальна заробітна плата становитиме 8 тисяч гривень — це другий етап підвищення, передбачений законом «Про Державний бюджет України на 2024 рік».
Як зміниться розмір податків після зростання мінімалки
З 1 квітня із зростанням «мінімалки» до 8 тисяч гривень підвищуються і податки.
У роботі monobank стався збій. Деякі користувачі не могли скористатися функціями застосунку.
Курс основних валют на початку квітня: чи час готуватися до долара за 40 грн
Початок нового місяця та другого кварталу на валютному ринку мине цікаво. Сьогодні основна маса банків та їх клієнтів підбиватимуть підсумки попереднього звітного періоду та визначатимуться з планами на новий період, що знизить статистику торгів та активність компаній на міжбанку. Але вже з 2 квітня ринок повністю увійде до робочого ритму з додатковими викликами для курсу гривні.
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