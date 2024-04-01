З 1 квітня мінімальна заробітна плата становитиме 8 тисяч гривень — це другий етап підвищення, передбачений законом «Про Державний бюджет України на 2024 рік». Однак відбудеться не тільки зростання МЗП. Про це в телеграм-каналі написав Голова Податкового Комітету Данило Гетманцев.
З 1 квітня зросла мінімальна заробітна плата та низка інших виплат. Як змінилася сума виплат
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Які виплати зростуть
- У квітні стартує перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам (важливо: його буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійде інформація про сплату ЄСВ за І квартал 2024 року; працюючі пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, орієнтовно у червні отримають вже збільшену пенсію та доплату різниці за квітень-травень).
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Зайняті на суспільно-корисних роботах (у багатьох постраждалих від війни регіонах це серйозна альтернатива для тих, хто втратив роботу, порівняно з допомогою по безробіттю) з 1 квітня за умови відпрацювання повного місяця зможуть розраховувати на виплату до 12 тис. грн.
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Розмір допомоги по частковому безробіттю також зросте, але до 4 тис. грн.
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З 1 квітня збільшиться також розмір компенсаційних виплат роботодавцям за працевлаштування окремих категорій громадян:
— людей з інвалідністю, учасників бойових дій, тих кому до настання права на пенсію за віком залишилося не більше 5 років та громадян, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 1 місяць — до 8 тис. грн;
— молоді з-поміж зареєстрованих безробітних (віком до 25 років — в яких страховий стаж менше ніж 12 місяців; віком до 35 років — на перше робоче місце; звільнених зі строкової військової / альтернативної служби — на перше робоче місце) — до 4 тис. грн;
— громадян, які мають статус безробітного більш ніж 1 місяць і мають додаткові гарантії працевлаштування, або тих, хто має статус безробітного понад 6 місяців — до 3520 грн;
— внутрішньо-переміщених осіб під час дії воєнного стану — до 8 тис. грн.
- Компенсація витрат роботодавця на оплату праці ВПО, працевлаштованих за направленням центрів зайнятості, збільшиться до 16 тис. грн.
Коментарі - 5
Що цікаво, у росії з їх ресурсами мінімалка фактично така сама.
Наприклад, вартість оренди, а разом з нею вартість квартир які продаються.
Виросте комуналка.
Виростуть ціни на товари першої необхідності.