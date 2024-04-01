Україна отримала грант від Японії у $118 мільйонів

$70 млн у межах проєкту HEAL Ukraine, спрямованих на підтримку державного бюджету, як відшкодування понесених видатків за програмою медичних гарантій;

$48,2 млн у межах проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE). Кошти за проєктом спрямовуються на відшкодування витрат державного бюджету, використаних на компенсаційні виплати власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які потребують дрібних та середніх ремонтів.