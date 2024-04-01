До держбюджету України надійшло $118 млн на безповоротній основі від уряду Японії в межах проєктів Світового банку «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (HEAL Ukraine) та «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE). Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Україна отримала грант від Японії у $118 мільйонів
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Куди підуть кошти
«Залучені кошти допоможуть уряду надавати своїм громадянам належну допомогу, зокрема розширити спектр медичних послуг та доступ до них, а також забезпечити подолання наслідків, спричинених збройною агресією росії, відбудовувати житлову інфраструктуру України», — прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.
Залучений грант від японського уряду складається з:
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$70 млн у межах проєкту HEAL Ukraine, спрямованих на підтримку державного бюджету, як відшкодування понесених видатків за програмою медичних гарантій;
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$48,2 млн у межах проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE). Кошти за проєктом спрямовуються на відшкодування витрат державного бюджету, використаних на компенсаційні виплати власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які потребують дрібних та середніх ремонтів.
Нагадаємо
29 березня Україна отримала $1,5 млрд позики на підтримку політики розвитку від Японії та Великої Британії через механізм Світового банку.
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