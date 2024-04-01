З 1 квітня із зростанням «мінімалки» до 8 тисяч гривень підвищуються і податки.
1 квітня 2024, 16:44
Як зміниться розмір податків після зростання мінімалки
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Як зміниться розмір податків
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ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) — 18% від мінімалки, що становитиме 1440 грн;
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Військовий збір — 1,5% від МЗП, що дорівнює 120 грн;
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ЄСВ (єдиний внесок на загальнообов'язкове державне страхування) — 22%, тобто 1760 грн.
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Нагадаємо
З 1 квітня мінімальна заробітна плата становитиме 8 тисяч гривень — це другий етап підвищення, передбачений законом «Про Державний бюджет України на 2024 рік». Однак відбудеться не тільки зростання МЗП.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
ми всі маємо знати однозначно: депутати всіх рівнів — це наймані працівники, які кормяться від податків звичайних громадян