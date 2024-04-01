Як зміниться розмір податків після зростання мінімалки

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ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) — 18% від мінімалки, що становитиме 1440 грн;

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Нагадаємо

З 1 квітня мінімальна заробітна плата становитиме 8 тисяч гривень — це другий етап підвищення, передбачений законом «Про Державний бюджет України на 2024 рік». Однак відбудеться не тільки зростання МЗП.