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1 квітня 2024, 16:44

Як зміниться розмір податків після зростання мінімалки

З 1 квітня із зростанням «мінімалки» до 8 тисяч гривень підвищуються і податки.

З 1 квітня із зростанням «мінімалки» до 8 тисяч гривень підвищуються і податки.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЯк зміниться розмір податків ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) — 18% від мінімалки, що становитиме 1440 грн; Військовий збір — 1,5% від МЗП, що дорівнює 120 грн; ЄСВ (єдиний внесок на загальнообов'язкове державне страхування) — 22%, тобто 1760 грн.
Фото:depositphotos

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як зміниться розмір податків

  • ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) — 18% від мінімалки, що становитиме 1440 грн;

  • Військовий збір — 1,5% від МЗП, що дорівнює 120 грн;

  • ЄСВ (єдиний внесок на загальнообов'язкове державне страхування) — 22%, тобто 1760 грн.

Читайте також: З 1 квітня зросла мінімальна заробітна плата та низка інших виплат. Як змінилася сума виплат

Нагадаємо

З 1 квітня мінімальна заробітна плата становитиме 8 тисяч гривень — це другий етап підвищення, передбачений законом «Про Державний бюджет України на 2024 рік». Однак відбудеться не тільки зростання МЗП.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
youknow
youknow
1 квітня 2024, 19:39
#
8000грн мінімалка, після оподаткування — 4680 грн
ми всі маємо знати однозначно: депутати всіх рівнів — це наймані працівники, які кормяться від податків звичайних громадян
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