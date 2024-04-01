У роботі monobank стався збій (оновлено)

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Основна проблема — не всім клієнтам вдається авторизуватися. Крім того, клієнти банку, які можуть увійти в додаток, повідомляють, що не вдається переказати кошти на іншу карту.

Що кажуть у банку

Співзасновник monobank Олег Гороховський підтвердив, що наразі спостерігаються проблеми у роботі застосунку.