У роботі monobank стався збій. Деякі користувачі не можуть скористатися функціями застосунку.
1 квітня 2024, 13:40
У роботі monobank стався збій (оновлено)
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Основна проблема — не всім клієнтам вдається авторизуватися. Крім того, клієнти банку, які можуть увійти в додаток, повідомляють, що не вдається переказати кошти на іншу карту.
Що кажуть у банку
Співзасновник monobank Олег Гороховський підтвердив, що наразі спостерігаються проблеми у роботі застосунку.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4
проходит без проблем…